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В Чите открылся первый конкурс вокалистов памяти Иосифа Кобзона

Жюри конкурса возглавил российский оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров

ЧИТА, 16 октября. /ТАСС/. Конкурс вокалистов "Я люблю тебя, жизнь", посвященный памяти народного артиста СССР Иосифа Кобзона, открылся в среду в Чите - в краевой филармонии начались прослушивания, сообщила ТАСС пресс-секретарь учреждения Мария Чуева.

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Кобзон с 1997 года и вплоть до своей смерти в августе 2018 года представлял в Госдуме интересы жителей Забайкальского края.

"В конкурсе участвуют вокалисты из Москвы, Екатеринбурга, Улан-Удэ и Забайкальского края, прошедшие дистанционный отбор. Сегодня их ждет два прослушивания - каждому участнику предстоит исполнить как академические произведения, так и эстрадные. Это связано с тем, что наш конкурс направлен на тех вокалистов, кто, подобно Иосифу Давыдовичу, может петь и академическим голосом - исполнять, например, оперные арии, так и эстрадным", - сказала Чуева.

Жюри конкурса возглавил Евгений Кунгуров - российский оперный и эстрадный певец, ведущий передачи "Романтика романса" на телеканале "Культура". Каждый выход конкурсанта судьи будут оценивать по десятибалльной шкале. Лучшие участники конкурса выступят в четверг на гала-концерте, где представят новую программу, в которой также будут как академические, так и эстрадные произведения.

"Поскольку конкурс посвящен памяти Кобзона, большинство участников выбрали песни из его репертуара - например, "Я люблю тебя, жизнь", "В городском саду играет", "Поклонимся великим тем годам", "Как молоды мы были". Победители получат денежное вознаграждение", - добавила пресс-секретарь.

Депутат от Забайкалья

Кобзон с 1997 по 2007 год представлял в Госдуме Агинский Бурятский автономный округ, а с 2007 года являлся депутатом от Забайкальского края. В 2010 году ему присвоили звание почетного гражданина края.

В октябре 2017 года в забайкальском поселке Агинское установили первый в России бюст певца, а в июне 2018 года "звезду" народного артиста СССР открыли на аллее с именами выдающихся забайкальцев в центре Читы. С 2004 года в поселке Агинское проводился турнир по боксу на призы Кобзона, который с 2018 года проводят в память о нем. Кроме того, в августе этого года, в первую годовщину смерти певца, мемориальную доску в память о нем открыли на здании читинского Дома офицеров.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Певец был похоронен с воинскими почестями на Востряковском кладбище Москвы.

Теги
Кобзон, Иосиф ДавыдовичБурятияЗабайкальский крайСвердловская область
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