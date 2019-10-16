Третьяковская галерея вернет в Русский музей две картины, которые хранила с 1930-х годов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Третьяковская галерея и Русский музей договорились о возвращении в Михайловский замок в Санкт-Петербурге двух картин Джона Аткинсона, которые были изготовлены по заказу Павла I для интерьеров замка, но в 1930-е годы перевезены в Москву. Картины из Третьяковки будут находиться в Петербурге на условиях долгосрочного хранения, сообщил в интервью ТАСС директор Русского музея Владимир Гусев в преддверии Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"Мы договорились с Третьяковской галереей, она пошла навстречу, у них хранятся с 30-х годов XX века, уже в советское время им передали, не очень подумав, две огромные вещи из Михайловского замка - работы художника Аткинсона "Крещение князя Владимира" и "Куликовская битва". И вот эти две картины Третьяковская галерея передает нам на длительное хранение, то есть мы будем продлевать его. Эти огромные произведения, которые хранились в Третьяковке на валах, практически никто никогда не видел", - сказал Гусев.

Картины будут возвращены в парадные залы Михайловского замка, для которых создавались. Русский музей ведет реставрацию этих помещений после выезда оттуда Центральной военно-морской библиотеки. Всего по заказу Павла I для Воскресенского зала Михайловского замка было изготовлено четыре крупноформатных полотна, посвященных значимым событиям русской истории. Два из них хранятся на валах в запасниках Русского музея, они тоже не демонстрировались публике - это работы Григория Угрюмова "Взятие Казани Иваном Грозным 2 октября 1552 года" и "Призвание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года".

"В ноябре следующего года мы откроем основные помещения, которые были освобождены военно-морской библиотекой. Великолепный Воскресенский зал, Предтронный и Большой тронный залы, Гербовый зал - мы завершим и ремонт, и реставрацию залов, и реставрацию вещей. Туда вернутся огромные вещи - четыре произведения, заказанные Павлом I для Михайловского замка и изначально бывшие там", - отметил директор Русского музея. Картины подготовят к экспозиции в реставрационных мастерских Русского музея.

Михайловский замок был построен в конце XVIII века в центре Санкт- Петербурга рядом с Летним садом для императора Павла Первого, который сам создавал эскизы его планировки. Этот дворец был императорской резиденцией лишь в течение 40 дней - его создателя убили в нем в марте 1801 года. После этого парадные покои замка приспособили для разных ведомственных учреждений, на протяжении двух веков в нем располагались военно-учебные заведения и библиотека. В апреле 2018 года фонды Центральной военно-морской библиотеки полностью перевели из Михайловского замка в новое здание на Васильевском острове, что позволило Русскому музею, в ведении которого замок находится с 1991 года, начать реставрацию Большого тронного и соседних залов.

Культурный форум

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.