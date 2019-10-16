Русский музей планирует открыть филиалы во Франции и Китае

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Русский музей обсудит на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в ноябре перспективы открытия филиала во французском городе Лош, сообщил директор музея Владимир Гусев в интервью ТАСС. По его словам, еще один зарубежный филиал Русского музея может появиться в Шанхае, а российский - в Кемерове.

Директор Русского музея: хотелось бы, чтобы картины были знаменитыми не в связи с кражей

"На Культурном форуме будет делегация от муниципалитета города Лош. Это замечательный городок во Франции: XI-XVI век, средневековье, великолепные замки, собор, история Франции. И они хотят сделать там культурно-выставочный центр Русского музея. Там могут быть небольшие выставки", - сказал Гусев.

Параллельно музей будет развивать сеть виртуальных филиалов в России и в других странах, в ближайших планах музея открытие нового виртуального филиала в Шанхае. "В Китае сейчас завершается работа по открытию виртуального филиала Русского музея, всего у нас открыто более 200 электронных виртуальных филиалов в России и за рубежом. В Китае был филиал в Пекине, но он не очень пошел - это зависит и от людей, и от финансирования. А сейчас в Шанхае открывается центр. Есть планы и желание создать там и реальный филиал Русского музея", - сообщил Гусев.

Он также отметил, что музей активно участвует в региональных проектах, в том числе по созданию музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде и Севастополе. "У нас есть культурно-выставочные центры, которые очень успешно развиваются на средства региональных бюджетов. Это Казань, Мурманск, Ярославль, Саранск, и еще [есть] масса заявок, мы даже не все можем удовлетворить", - добавил он.

Гусев также сообщил, что по поручению президента РФ Владимира Путина создается филиал Русского музея в Кемерове. "В Кемерове будет реальный филиал. И там будет и электронный Русский музей, который дает огромные возможности продолжения залов музея - это и образовательные программы, работа с детьми и так далее", - сказал он.

Русский музей, обладающий наиболее полной коллекцией отечественного искусства из более 400 тыс. произведений тысячелетнего периода - с Х по ХХI век, выступает также как авторитетный научно-исследовательский, реставрационно-хранительский и методический центр, курирующий работу всех художественных музеев страны.

Культурный форум

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.