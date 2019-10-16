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Союз композиторов проведет образовательные курсы для молодых авторов в шести городах

"Композиторские читки" пройдут в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Красноярске, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Союз композиторов России проведет образовательные курсы "Композиторские читки" для молодых авторов в шести городах, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Союза.

"Композиторские читки" победили в конкурсе долгосрочных проектов Фонда президентских грантов. Союз проведет образовательные курсы для молодых авторов не только в Москве, но и в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Красноярске, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде", - рассказали в пресс-службе, отметив, что проект также включает серию концертов с участием Московского ансамбля современной музыки (МАСМ).

Каждая образовательная сессия длится четыре дня, в ее рамках проходят лекции и индивидуальные занятия с композиторами-кураторами, а также "Читки" с МАСМ. После окончания авторы дорабатывают свои сочинения с учетом комментариев кураторов и исполнителей, по итогам "Читок" несколько студентов получают приглашение на участие в Международной академии молодых композиторов в городе Чайковском, а их произведения могут быть опубликованы издательством "Композитор" и исполнены в концертных программах МАСМ.

Генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян отметила, что в России до недавнего времени не было подобных коротких образовательных программ в сфере академической музыки. "В 2018 году Союз композиторов совместно с МАСМ провел пилотный летний проект в Москве с кураторами Дмитрием Курляндским, Настасьей Хрущевой и Юрием Воронцовым. В этом году мы провели "Читки" в Казани и Москве, где кураторами выступили Александр Хубеев, Николай Хруст, Эльмир Низамов, Сергей Невский, Александр Радвилович и Кузьма Бодров. Без поддержки Фонда президентских грантов Союзу композиторов было бы достаточно сложно охватить регионы, благодаря получению гранта в "Читках" смогут участвовать молодые музыканты и вольнослушатели из Новосибирска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону", - привели в пресс-службе слова Абрамян.

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов, отметили в пресс-службе, "Композиторские читки" каждый год будут завершаться концертом в Москве. В столице состоится концерт-запись, где прозвучат сочинения участников всех шести "Читок", а цифровой релиз будет издан фирмой "Мелодия".

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