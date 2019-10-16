Фильм "Дылда" выдвинут на премию киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Картина Кантемира Балагова "Дылда" представлена в нескольких номинациях на премию киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщили в среду в пресс-службе кинокомпании "Нон-стоп Продакшн".

"Фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова и продюсеров Александра Роднянского и Сергея Мелькумова представлен сразу в четырех номинациях на соискание премии Киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона (Asia Pacific Screen Awards): "Лучший художественный фильм", "Лучший сценарий" (Кантемир Балагов, Александр Терехов), "Лучшая операторская работа" (Ксения Середа) и "Лучшая женская роль" (Виктория Мирошниченко за роль Ии)", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в этом году в номинациях представлено 37 фильмов из 22 стран. Вместе с "Дылдой" в категорию Лучший фильм" также вошли фильм "Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо, "Воздушный шар" китайского режиссера Пемы Цедена, "Золотые овцы и священная гора" индийского режиссера Ридхама Джанве и "Прощай, мой сын" китайского режиссера Вана Сяошуая.

Киноакадемия Азиатско-Тихоокеанского региона была основана в 2008-м году. Возглавляет киноакадемию знаменитый австралийский актер Джек Томпсон. 13-я церемония вручения наград Киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона состоится 21 ноября 2019 года по традиции в Брисбене (Австралия).

"Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду городе. Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме". В сентябре картина была выдвинута от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".