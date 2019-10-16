Дирижер Юрий Симонов стал почетным профессором Санкт-Петербургской консерватории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Народный артист СССР дирижер Юрий Симонов объявлен почетным профессором Санкт-Петербургской консерватории имени Николая Римского-Корсакова, которую он закончил в 60-е годы по классам альта и оперно-симфонического дирижирования. Об этом сообщила в среду в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС директор фестиваля "Международная неделя консерваторий" Лидия Волчек.

Этот традиционный праздник при участии музыкальных школ из шестнадцати стран Европы, Азии и Америки будет проходить с 19 октября по 2 ноября на лучших концертных площадках Петербурга.

"Когда-то наш фестиваль возродил институт почетных профессоров, и мы радуемся тому, что в этом году Юрий Иванович Симонов, прославленный маэстро, приедет к нам для того, чтобы мантию получить. Это звание ему присудил ученый совет консерватории", - сказала Волчек, добавив, что церемония в Концертном зале Мариинского театра назначена на 26 октября, она будет предшествовать выступлению дирижера с консерваторским симфоническим оркестром.

В концерте прозвучат произведения композиторов школы Санкт-Петербургской консерватории - Николая Римского-Корсакова, Дмитрия Шостаковича и Сергея Слонимского, который является ведущим профессором старейшего музыкального вуза России. На этом концерте состоится мировая премьера "Симфонического распева" Слонимского для духовых, струнных, ударных, двух арф и двух балалаек.

Ученик профессора Николая Рабиновича, Юрий Симонов - дирижер с мировой известностью и большим международным авторитетом. Более 15 лет он занимал пост главного дирижера Большого театра Союза ССР. С 1998 года маэстро возглавляет Академический симфонический оркестр Московской филармонии, с которым сыграл около 300 программ.

Традицию присуждения звания почетного профессора консерватории после продолжительной паузы возродили в 2002 году. В этом почетном списке - имена композиторов Андрея Петрова, Родиона Щедрина, Кшиштофа Пендерецкого, дирижеров Юрия Темирканова, Саулюса Сондецкиса, Валерия Гергиева, Владимира Федосеева, певиц Галины Вишневской и Елены Образцовой, пианиста и дирижера Владимира Ашкенази, виолончелиста Давида Герингаса.