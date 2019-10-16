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Первый совместный фильм чеченских и индийских кинематографистов выйдет в прокат в декабре

Картина будет представлена в 300 залах России

ГРОЗНЫЙ, 16 октября. /ТАСС/. Полнометражный приключенческий фильм "Лучшие друзья" совместного производства чеченских и индийских кинематографистов выйдет в прокат 12 декабря. Об этом ТАСС сообщил в среду сценарист и режиссер фильма, директор кинокомпании "Чеченфильм" Беслан Терекбаев.

Съемки детского приключенческого фильма "Лучшие друзья" начались больше двух лет назад в Чечне, затем переместились в Индию. По сюжету, судьбы трех детей разных национальностей и вероисповеданий - русского, чеченца и индийца - пересекаются в Индии, где благодаря дружбе и самоотверженности они преодолевают невероятные испытания.

"Международный детский фильм "Лучшие друзья", снятый при поддержке Министерства культуры РФ и компании "Курорты Северного Кавказа", выйдет в прокат 12 декабря. Картина будет представлена в 300 залах, это Северный Кавказ, ЮФО, Татарстан, Якутия, Бурятия. Фильм будет дублироваться на пяти языках: русском, чеченском, английском, хинди и арабском. Это первая российско-индийская полнометражная картина за последние 27 лет"- отметил Терекбаев.

По его словам, проект стал также первым, реализованным в рамках договоров о сотрудничестве в сфере кино между Россией и Индии, подписанных на саммите БРИКС в Гоа. "Это семейный фильм о дружбе и взаимопомощи, настоящих человеческих качествах. В картине снялись индийские актеры, а также выпускники грозненской киношколы "Степ". Актер из Дагестана Мухамедрахим Аджикамалов после этой роли стал настолько известным в Болливуде, что он переехал туда жить", - добавил Терекбаев.

Премьера "Лучшие друзья" состоялась 6 сентября на ХХVIII фестивале "Киношок" в Анапе.

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