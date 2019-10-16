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В России может появиться киностудия детских фильмов

Президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства рассмотреть этот вопрос

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил создания киностудии детских и юношеских фильмов.

В перечне поручений, опубликованном в среду на сайте Кремля, глава государства потребовал от правительства "рассмотреть вопрос о создании государственной киностудии детских и юношеских фильмов". Он ждет доклад на этот счет до 20 декабря от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Еще одно поручение касается необходимости "обеспечить проведение регулярных исследований потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории в российском сегменте сети "Интернет" в целях повышения уровня информированности органов государственной власти РФ и организаций, осуществляющих деятельность в сфере воспитания, о влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения". Кабинету министров следует "создать на базе некоммерческой организации координационный центр по организации производства контента, направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи, и его распространения в сети "Интернет".

Кабмину также надлежит с 2021 года включать в планы по проведению Десятилетия детства мероприятия по "формированию системы воспитания подрастающего поколения". До 1 марта 2020 года правительство должно проанализировать результаты выполнения в 2016 - 2019 годах Стратегии развития воспитания в РФ и при необходимости "принять меры по актуализации показателей эффективности реализации Стратегии, а также критериев оценки выполнения планов мероприятий по ее реализации".

Путин ждет, что правительство к 1 апреля 2020 года разработает "комплекс мер, направленных на повышение статуса учителя, рассмотрев возможность государственной поддержки создания и распространения, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "интернет", кино- и видеопродукции, которая способствует популяризации профессии учителя".

Президент дал правительству срок до 1 февраля 2020 года, чтобы "рассмотреть вопрос о повышении доступности образования в общеобразовательных организациях со специальными наименованиями, в том числе в суворовских военных училищах, кадетских (морских кадетских) корпусах, для несовершеннолетних из неблагополучных или малообеспеченных семей и из многодетных семей".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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