Эпизод мультсериала "Первобытный" Тартаковского стал соискателем "Оскара"

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Американская академия кинематографических искусств и наук приняла заявку эпизода мультипликационного сериала "Первобытный" (с 2019) режиссера Геннадия Тартаковского на участие в борьбе за премию "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный анимационный фильм". Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте академии.

"32 полнометражных анимационных фильма направлены на рассмотрение Американской академии кинематографических искусств и наук для участия в борьбе на 92-й церемонии вручения премии", - говорится в документе. В нем перечислена еще 31 работа мультипликаторов из США, Китая, Ирана, Японии и других стран.

Тартаковский создал такие популярные мультфильмы, как "Монстры на каникулах" (2012), "Самурай Джек" (сериал 2001 - 2017), "Клонические войны" (сериал 2003 - 2005).

92-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2019 год состоится 9 февраля 2020 года. Номинанты будут объявлены 13 января 2020 года в Лос-Анджелесе.