Путин посетит ВГИК

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг посетит старейший творческий вуз страны - Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А.Герасимова (ВГИК), где встретится с выдающимися выпускниками института. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. ВГИК является базовым институтом кинематографической отрасли России, готовит специалистов кино, телевидения и других экранных искусств по программам высшего, среднего и дополнительного образования.

Более ста лет назад, 1 сентября 1919 года, была образована Государственная киношкола отдела производства Всероссийского фотокиноотдела при Наркомате просвещения, впоследствии ставшая прославленным ВГИКом. Это было первое в мире государственное образовательное учреждение по подготовке профессиональных работников киноотрасли. В 1930 году учебное заведение было преобразовано в Государственный институт кинематографии, восемь лет спустя получило статус всесоюзного вуза. В 1992 году учебное заведение было переименовано во Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А.Герасимова.

Ректором вуза с 2007 года является заслуженный работник культуры РФ, доктор искусствоведения Владимир Малышев. В составе института семь факультетов. При ВГИКе работают Высшие курсы кино и телевидения, а также Колледж кино, телевидения и мультимедиа. Филиалы вуза расположены в Иркутске, Ростове-на-Дону и подмосковном Сергиевом Посаде.

Институт входит в Ассоциацию учебных заведений искусства и культуры России, является постоянным членом Международной ассоциации школ кино и телевидения при ЮНЕСКО (объединяет около 150 профильных вузов мира). В апреле 2013 года, согласно указу Путина, институт был отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ, а в августе 2019 года коллектив ВГИКа был удостоен благодарности президента России.

В разные годы этот институт заканчивали многие известные отечественные кинематографисты. В их числе режиссеры Всеволод Пудовкин, Сергей Бондарчук, Татьяна Лиознова, Эльдар Рязанов, Юрий Озеров, Марлен Хуциев, Григорий Чухрай, Петр Тодоровский, Леонид Гайдай, Сергей Параджанов, Василий Шукшин, Андрей Тарковский, Кира Муратова, Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Станислав Говорухин, Карен Шахназаров, Александр Сокуров.

Среди выпускников ВГИК и хорошо известные зрителям актеры Любовь Соколова, Нонна Мордюкова, Вячеслав Тихонов, Николай Рыбников, Людмила Гурченко, Леонид Куравлев, Лариса Лужина, Галина Польских, Сергей Никоненко, Николай Еременко, Наталья Андрейченко, Елена Цыплакова, Андрей Мерзликин и другие.