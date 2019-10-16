Пласидо Доминго выступит с концертом в Москве

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Оперный исполнитель Пласидо Доминго выступит в четверг в концертном зале "Крокус Сити Холл". Участниками программы станут также его сын Пласидо Доминго - младший и народный артист СССР Юрий Башмет.

"Когда я выбираю программу для концерта в большом зале, обычно первая часть - это оперные партии, затем мы хотим, чтобы публика послушала разные жанры: и сарсуэлу (испанский музыкально-драматический жанр, включающий вокальные выступления, диалоги и танцы - прим. ТАСС), что-то из оперетты, из мюзиклов и другие песни. Публика приходит с различными ожиданиями, многие любят оперу, конечно, но им хочется послушать и другие жанры", - сказал журналистам Доминго.

В концерте также примут участие две певицы из России - Оксана Шилова и Мария Катаева. Аккомпанировать артистам будет государственный симфонический оркестр "Новая Россия", художественный руководитель которого - Башмет.

Маэстро выступит в качестве дирижера и исполнителя. "Оркестр "Новая Россия" широко известен благодаря своим великолепным музыкантам. Юрий Башмет будет дирижировать моим исполнением, будет впервые такой опыт", - отметил Доминго. По словам Башмета, в одной из пьес он будет солировать, и в это время Доминго будет дирижировать.

В рамках вечера будут представлены композиции жанров, в которых Доминго успел поработать в течение своей 60-летней карьеры. Прозвучат оперные арии и дуэты, классические композиции мюзиклов Бродвея, оперетты и композиции в испанском лирико-драматическом жанре сарсуэла, в котором пели и родители тенора.

Репертуар 78-летнего Пласидо Доминго насчитывает 150 партий, он поет на итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках. Певец выступал в самых известных оперных театрах мира - от "Ла Скала" в Милане до Баварской государственной оперы в Мюнхене. Тенор стал обладателем множества наград, в том числе нескольких премий Grammy, сыграл в ряде оперных фильмов и снялся в полусотне музыкальных клипов.