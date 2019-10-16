Международная премия Станиславского назовет своих новых лауреатов в Москве

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Международная премия Станиславского в 24-й раз назовет своих новых лауреатов в Москве. По установившейся традиции имена победителей будут объявлены на пресс-конференции, которая состоится в четверг в столичном отеле "Балчуг- Кемпински", сообщили ТАСС в пресс-службе премии.

Согласно регламенту премии, ее номинанты не объявляются заранее, а сразу оглашается список победителей, которых на своем заключительном заседании определяет жюри. Причем, состав судейской коллегии ежегодно меняется. В этом году членами жюри стали режиссеры Юрий Бутусов, Евгений Писарев, Марина Брусникина, доктор искусствоведения Видмантас Силюнас, актеры Людмила Максакова, Валерий Баринов, Игорь Гордин, вице-президент Международного фонда К.С. Станиславского Зейнаб Сеид-Заде.

"Они и огласят окончательный вердикт жюри", - уточнили в пресс-службе премии.

Со своей стороны, вице-президент Международного фонда К.С. Станиславского Зейнаб Сеид-Заде проинформировала ТАСС о том, что в этом году к традиционным номинациям добавятся новые. "Будут новые, даже неожиданные номинации", - сказала собеседница агентства. По ее словам, будут отмечены и отечественные, и зарубежные мастера сцены, ожидается, что общее число новых лауреатов составит 15 человек.

"Сезон Станиславского"

На пресс-конференции также будет представлена афиша фестиваля "Сезон Станиславского", который предшествует церемонии вручения премии. Смотр проводится в Москве с 2004 года при поддержке правительства Москвы и столичного Департамента культуры. В этом году он пройдет уже в 14-й раз.

Откроется фестиваль 30 октября спектаклем по пьесе Александра Вампилова "Утиная охота", который поставил режиссер Григорий Козлов в Театре "Мастерская" (Санкт-Петербург). Спектакль будет представлен на сцене Театра на Таганке.

Продолжит "Сезон Станиславского" спектакль "Книга Иова", созданный по мотивам Ветхого Завета выдающимся литовским режиссером Эймунтасом Някрошюсом (1952-2018). Эту постановку мастера привезет в Москву Театр "Meno Fortas" (Вильнюс), который выступит 7 ноября на сцене МТЮЗа. Показ спектакля организаторы фестиваля посвящают памяти ушедшего в ноябре 2018 года режиссера.

На 11, 12 и 13 ноября в афише "Сезона Станиславского" объявлено выступление Театра Societas Raffaello Sanzio (Италия, Чезена), который привезет "Лебединую песню D744". Этот спектакль-концерт по песням Франца Шуберта создал знаменитый итальянский режиссер Ромео Кастеллуччи в содружестве с обладательницей всемирно известного сопрано, шведской оперной певицей Керстин Авемо, легендарной французской актрисой Валери Древиль и бельгийским пианистом Аленом Франко. Увидеть их работу можно будет во "Дворце на Яузе".

Как сообщается на сайте Международной премии Станиславского, программа фестиваля будет пополняться.

О премии

Международная премия Станиславского учреждена в 1994 году, а с 1995 года, при поддержке Департамента культуры города Москвы и Министерства культуры РФ, присуждается и вручается Фондом К.С.Станиславского.

Помимо основных театральных специальностей (режиссура, лучшие мужские и женские роли, сценография) и наград за вклад в развитие отечественного и мирового театра, премия включает почти уникальные номинации, в числе которых учрежденная в 2015 году номинация "Перспектива" для молодых актеров, режиссеров, сценографов России.

Каждому лауреату вручается почетный знак с изображением чеховской чайки и факсимиле Станиславского. За время существования награды ее получили уже более 200 деятелей отечественного и зарубежного театра.