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Сербский культурный центр откроется в Москве в 2020 году

Министр культуры республики Владан Вукосавлевич подчеркнул, что открытие центра является приоритетом его министерства

БЕЛГРАД, 17 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Культурный центр Сербии откроется в Москве в 2020 году, проект является приоритетом для сербского министерства культуры. Об этом в интервью ТАСС заявил министр культуры и средств массовой информации Сербии Владан Вукосавлевич.

"Мы начали процесс открытия сербских культурных центров в мире, потому что раньше у нас был только один - в Париже. Сегодня открыт центр в Пекине, и мы ожидаем, что в 2020 году будут открыты культурные центры Сербии в Москве и Берлине, а также в ряде других городов Европы. У Сербии должна быть платформа для презентации своей культуры в мире", - заявил министр.

По словам Вукосавлевича, открытие культурного центра в Москве является приоритетом его министерства. "Мы уже провели консультации с МИД, с нашим новым послом (Мирославом Лазански - прим. ТАСС) и сказали, что наш приоритет в международной культурной политике - в 2020 году открыть сербский культурный центр в Москве. Должен вам искренне сказать, что для меня необъяснимо, что сербский центр до сих пор, десятилетиями, не существует в Москве. Во всяком случае, речь идет о ситуации, которая абсолютно неестественна и неприемлема, речь идет о невероятной исторической нелогичности, которая будет исправлена в скором времени".

Одним из достижений своей команды Вукосавлевич называет создание культурной стратегии Сербии на 2019-2029 годы, которая, в случае одобрения кабмином, появится в стране впервые. "Мы создали план развития культуры на 10 лет. Никогда такого документа стратегического типа у нас не существовало, и мы считаем, что это большой прогресс", - указал министр.

Комментируя отношения России и Сербии в сфере культуры, министр заявил, что они находятся "на очень высоком уровне". "В Сербии присутствует традиционный интерес к русской культуре во всех ее проявлениях - от балета до литературы и живописи. Помимо высочайшего качества русских культурных проявлений последнего тысячелетия, существует, конечно, и это ощущение братства, общности, культурной принадлежности православному миру. Отношения оцениваю как очень хорошие, у нас активное сотрудничество между министерствами. Конечно, эти отношения нужно постоянно развивать и углублять", - указал он.

"Русский и сербский народы близки культурно-исторически, эмоционально, поэтому совершенно естественно и логично, что эти культурные выражения некоторым образом схожи, поскольку проистекают из идентичных основ. У сербской публики есть голод к проявлениям русской культуры. Замечаю и то, что у нас недостаточно представлена современная русская культура, и это та сфера, над которой надо работать", - считает Вукосавлевич.

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