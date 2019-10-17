Интернет-магазин Бэнкси начал принимать заказы

ЛОНДОН, 17 октября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Созданный британским уличным художником Бэнкси интернет-магазин "потребительских товаров" начал в среду принимать заказы. На его сайте можно оставить заявки на приобретение двух десятков произведений Бэнкси, большинство из которых существует лишь в нескольких экземплярах. Как ранее объяснял сам автор граффити, и онлайн-магазин под названием Gross Domestic Product ("Валовой внутренний продукт"), и проработавший две недели на юге Лондона выставочный зал, где можно было через стекло увидеть его ассортимент, были созданы, чтобы Бэнкси мог защитить право на использование собственного имени. "Этот магазин появился в результате судебного процесса. Компания по производству открыток пытается юридически завладеть именем Бэнкси, отобрав его у художника. Ему посоветовали, что лучшим способом предотвратить это станет продажа собственной линейки товаров под его именем", - говорится на странице Бэнкси в Instagram. " Я открываю магазин. Он называется Gross Domestic Product. В продаже произведения искусства, товары для дома и разочарование", - добавил художник в своей последней записи.

Посетителей сайта предупреждают, что многие из тех, кто попытаются купить созданные в мастерской Бэнкси предметы, будут разочарованы. Сразу оплатить покупку нельзя, можно лишь до 28 октября заявить о своем желании купить одну из работ. Те, кому они достанутся, будут определены случайным образом через несколько недель. Ассортимент магазина Покупателям предлагаются: настенные часы с изображением крысы - сквозного образа в творчестве Бэнкси (50 экземпляров, £500 за штуку), диско-шары, сделанные из полицейских шлемов (15 экземпляров по £500), "наборы для обучения счету", состоящий из деревянных фигурок беженцев, залезающих в переполненный фургон (5 экземпляров по £750). Некоторые из товаров доступны всего в одном экземпляре, например, сумочка-клатч от Бэнкси, сделанная из кирпича, и пуленепробиваемый жилет, который Бэнкси раскрасил в цвета британского флага для выступавшего в этом году на фестивале Гластонбери британского рэпера Stormzy.

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