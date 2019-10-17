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Интернет-магазин Бэнкси начал принимать заказы

Созданием этой площадки художник пытается защитить право на использование собственного имени

ЛОНДОН, 17 октября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Созданный британским уличным художником Бэнкси интернет-магазин "потребительских товаров" начал в среду принимать заказы. На его сайте можно оставить заявки на приобретение двух десятков произведений Бэнкси, большинство из которых существует лишь в нескольких экземплярах.

Как ранее объяснял сам автор граффити, и онлайн-магазин под названием Gross Domestic Product ("Валовой внутренний продукт"), и проработавший две недели на юге Лондона выставочный зал, где можно было через стекло увидеть его ассортимент, были созданы, чтобы Бэнкси мог защитить право на использование собственного имени.

"Этот магазин появился в результате судебного процесса. Компания по производству открыток пытается юридически завладеть именем Бэнкси, отобрав его у художника. Ему посоветовали, что лучшим способом предотвратить это станет продажа собственной линейки товаров под его именем", - говорится на странице Бэнкси в Instagram. " Я открываю магазин. Он называется Gross Domestic Product. В продаже произведения искусства, товары для дома и разочарование", - добавил художник в своей последней записи.

Посетителей сайта предупреждают, что многие из тех, кто попытаются купить созданные в мастерской Бэнкси предметы, будут разочарованы. Сразу оплатить покупку нельзя, можно лишь до 28 октября заявить о своем желании купить одну из работ. Те, кому они достанутся, будут определены случайным образом через несколько недель.

Ассортимент магазина

Покупателям предлагаются: настенные часы с изображением крысы - сквозного образа в творчестве Бэнкси (50 экземпляров, £500 за штуку), диско-шары, сделанные из полицейских шлемов (15 экземпляров по £500), "наборы для обучения счету", состоящий из деревянных фигурок беженцев, залезающих в переполненный фургон (5 экземпляров по £750). Некоторые из товаров доступны всего в одном экземпляре, например, сумочка-клатч от Бэнкси, сделанная из кирпича, и пуленепробиваемый жилет, который Бэнкси раскрасил в цвета британского флага для выступавшего в этом году на фестивале Гластонбери британского рэпера Stormzy.

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В неограниченных количествах, но не больше экземпляра в одни руки, доступны для приобретения сувенирные кружки и баллончики с черной краской стоимостью £10. В "нелимитированную серию" входят также футболки с принтами одной из самых известных работ Бэнкси "Девочка с шаром" (£30 в изрезанном виде и £35 в неизрезанном с медальоном в форме сердца) или автографами художника, нанесенными поверх логотипов производителей одежды (£30). На сайте указывается, что Бэнкси также принимает оплату в евро, курс которого составляет сейчас £0,86.

"Все продукты произведены не на фабрике, а в художественной мастерской с использованием уже побывавших в употреблении материалов, где только это было возможно. Все сделано руками небольшого числа людей, чья культура труда предполагает употребление алкоголя в дневное время. Так что всего этого немного, и оно не готово к немедленной отправке покупателям", - говорится на сайте. Там также указывается, что в настоящее время работы Бэнкси доступны в магазине по ценам, которые существенно ниже их рыночной стоимости, чтобы сделать их доступными для "ограниченных в средствах поклонников" творчества художника. "Просим состоятельных коллекционеров произведений искусства на этот раз воздержаться от участия", - указано в сообщении для покупателей.

По-прежнему недоступны некоторые из товаров, например, детская колыбель, над которой висит гирлянда из камер наблюдения, надгробие с надписью "Теперь вы достигли точки назначения" и ковер из шкуры мультипликационного персонажа Тони Тигра с пачек хлопьев компании Kellogg's. На сайте обещают, что они поступят в продажу позже.

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Великобритания
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