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Дни российского кино пройдут 24-27 октября в Белграде

Будут показаны семь российских фильмов, среди которых драма "Т-34", комедия "Семь ужинов", шпионский триллер "Герой", драма "Битва", а также лауреат Гран-при 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" - фильм "Бык"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Дни российского кино пройдут 24-27 октября в столице Сербии Белграде, сообщила в четверг корреспонденту ТАСС продюсер кинофорума, член Союза кинематографистов РФ, главный редактор журнала "Кинорепортер" Мария Лемешева.

"Будут показаны семь российских фильмов, среди которых драма "Т-34", ставшая самым кассовым фильмом года, комедия "Семь ужинов", шпионский триллер "Герой", драма "Битва", а также лауреат Гран-при 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" - фильм "Бык", главную женскую роль в котором исполнила Стася Милославская", - рассказала она.

Юные сербские зрители увидят мультфильм "Снежная Королева: Зазеркалье" и фэнтези "Эбигейл".

"Сотрудничество в области культуры - один из показателей добрых отношений между нашими двумя государствами. Очень важно представить сербскому зрителю современные российские фильмы и новые достижения в этой области. Город Белград с радостью поддерживает этот проект", - цитирует организатор форума, продюсерская компания "Синемарус", помощника мэра Белграда Андрея Младеновича. Он напомнил, что 20 октября состоится празднование 75-й годовщины освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. "Очень важно, что в ходе фестиваля будет показан фильм "Т-34", посвященный Второй мировой войне", - добавил он.

Лемешева также отметила, что кинопоказы в Сербии уже становятся традицией. "Мы получаем потрясающую обратную связь, которая говорит о том, сколько общего между нашими странами в культурном и ментальном смысле. Поэтому мы каждый раз отбираем такие фильмы, чтобы сербский зритель смог не только получить удовольствие от просмотра, но и познакомиться с нами ближе", - заключила она.

Кинофорум состоится при участии Международного общественного Фонда единства православных народов и поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов России, посольства РФ в Сербии и др. организаций.

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