Дмитрий Брусникин стал лауреатом Международной премии Станиславского посмертно

"В номинации "театральная педагогика" премия присуждена Дмитрию Владимировичу Брусникину посмертно", - сказал на пресс-конференции в четверг в московском отеле "Балчуг-Кемпински" член жюри, художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Евгений Писарев. Режиссер и педагог Дмитрий Брусникин умер 9 августа 2018 года на 61-м году жизни.

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Лауреаты Международной премии Станиславского объявлены в 24-й раз, на этот раз их 15. Открыл список режиссер Дмитрий Брусникин, выбранный лауреатом в номинации "театральная педагогика" посмертно, передает корреспондент ТАСС.

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Событием сезона было принято решение назвать постановку "Барокко" "Гоголь-центра". "Эту премию мы вручаем всему коллективу театра, который в отсутствие худрука выпустил этот невероятный спектакль, ставший для нас главным событием прошедшего сезона", - отметил Писарев.

Лауреатом в номинации "за вклад в развитие российского театра" были выбраны режиссеры Роман Виктюк и Александр Ширвиндт. Премию "за вклад в развитие мирового театра" присудили актрисе Джуди Денч и драматургу Тому Стоппарду.

В номинации "перспектива" были выбраны режиссеры Олег Долин и Евгения Сафонова. За организацию театрального дела будут награждены директор РАМТ Софья Апфельбаум и театральный продюсер Давид Смелянский. В номинации "за яркие актерские работы последних лет" исполнителем лучшей мужской роли был назван Тимофей Трибунцев. Лучшей исполнительницей женской роли стала Лаура Пицхелаури.

Лучшей работой художника в сезоне было названо оформление спектакля Российского академического молодежного театра "Зобеида", выполненное Сергеем Якуниным. За вклад в развитие актерского искусства будет награждена театральный педагог Анна Петрова. Лучшим театральным критиком стала Елизавета Суриц. Церемония награждения пройдет также в отеле "Балчуг-Кемпински" 25 ноября.

О премии

Международная премия Станиславского учреждена в 1994 году, а с 1995 года при поддержке департамента культуры города Москвы и Министерства культуры РФ присуждается и вручается Фондом К. С. Станиславского.

Помимо основных театральных специальностей (режиссура, лучшие мужские и женские роли, сценография) и наград за вклад в развитие отечественного и мирового театра премия включает почти уникальные номинации, в числе которых учрежденная в 2015 году номинация "Перспектива" для молодых актеров, режиссеров, сценографов России.

Каждому лауреату вручается почетный знак с изображением чеховской чайки и факсимиле Станиславского. За время существования награды ее получили уже более 200 деятелей отечественного и зарубежного театра.

Состав судейской коллегии ежегодно меняется. В этом году членами жюри стали режиссеры Юрий Бутусов, Евгений Писарев, Марина Брусникина, доктор искусствоведения Видмантас Силюнас, актеры Людмила Максакова, Валерий Баринов, Игорь Гордин, вице-президент Международного фонда К. С. Станиславского Зейнаб Сеид-Заде.