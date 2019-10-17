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Фестиваль "Сезон Станиславского" откроется в Москве 30 октября

В этом году он пройдет в 14-й раз

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Фестиваль "Сезон Станиславского" откроется 30 октября в Москве, он предшествует церемонии вручения 24-й Международной премии Станиславского, назначенной на 25 ноября. Об этом в четверг на пресс-конференции в столичном отеле "Балчуг-Кемпински" сообщила член жюри, художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина.

"С 30 октября будет проходить фестиваль "Сезон Станиславского". Он откроется спектаклем театра Мастерская Григория Козлова из Санкт-Петербурга по пьесе Александра Вампилова "Утиная охота", - сказала она. Спектакль будет представлен на сцене Театра на Таганке.

В афише фестиваля также значатся спектакль "Книга Иова", созданный по мотивам Ветхого Завета литовским режиссером Эймунтасом Някрошюсом (1952-2018). Эту постановку привезет в Москву театр Meno Fortas (Вильнюс), который выступит 7 ноября на сцене МТЮЗ. Показ спектакля организаторы фестиваля посвящают памяти ушедшего в ноябре 2018 года режиссера.

Театр Societas Raffaello Sanzio (Италия, Чезена), который привезет "Лебединую песню D744", выступит в московском "Дворце на Яузе" 11, 12 и 13 ноября. Этот спектакль по песням Франца Шуберта создал итальянский режиссер Ромео Кастеллуччи в содружестве с шведской оперной певицей Керстин Авемо, французской актрисой Валери Древиль и бельгийским пианистом Аленом Франко. "Спектакль по сути является музыкальным концертом, но внезапно в этом концерте что-то идет не по плану, что-то не так, и эта ошибка, эта случайность являет нам иную природу спектакля. Являет нам нас самих как зрителей. Это, по сути, музыкальная работа о человеческой душе, выраженной в невероятной музыке Шуберта и в каждой песне Шуберта", - поделился режиссер в видеообращении, представленном на конференции.

В программе фестиваля значится ряд громких московских спектаклей в постановке известных режиссеров. Так, 7 ноября Российский академический молодежный театр представит спектакль по пьесе Тома Стоппарда "Проблема" в постановке Алексея Бородина. В рамках "сезона Станиславского" 16 ноября Театр Наций покажет постановку "Му-Му" Дмитрия Крымова. Участие в фестивале примет также премьера прошлого сезона Московского художественного театра им. А. П. Чехова "Бег" Сергея Женовача.

Смотр проводится в Москве с 2004 года при поддержке правительства Москвы и столичного департамента культуры. В этом году он пройдет уже в 14-й раз.

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