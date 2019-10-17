Путин поддержал намерение Минкультуры бороться с кинопиратством

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал жесткую позицию Минкультуры по безоговорочной борьбе с интернет-кинопиратством "абсолютно правильной". Об этом он заявил на встрече с выпускниками ВГИК им С.А. Герасимова.

"По поводу пиратства, ну вы передали это предложение, - обратился он к главе Министерства культуры Владимиру Мединскому. - Все, будем работать. Там, конечно, сопротивляющихся много. Но я с вами согласен, позиция абсолютно правильная".

Мединский отметил, что на сегодняшний момент 90% средств прибыли и возврата средств продюсеры получают от кинопроката. Однако он обратил внимание на то, что все больше кино уходит в интернет на стриминговые платформы. "Это новый большой рынок. Этот рынок никогда у нас в стране не поднимется, если мы решительно не поборем кинопиратство", - заявил министр.

По словам Мединского, закон о борьбе с пиратством разрабатывается с 2013 года. За это время законопроект был разработан, принят, в него были внесены поправки. Тем не менее, по оценке главы Минкультуры, "в нынешнем виде законопроект этот не работает и работать он не будет". "Потому что он очень мягкий, пиратство уничтожает полностью рынок. А что касается новых форм, появления стриминговых платформ, они вообще никогда у нас не разовьются. Пока есть кинопиратство, никакой Netflix в России не появится. Пиратство должно быть разрушено самыми жесткими государственными мерами", - заявил Мединский.