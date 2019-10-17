Минкультуры запустит полностью прозрачную систему господдержки киноотрасли

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министерство культуры с 21 октября запустит прозрачную систему государственной поддержки киноотрасли. Об этом сообщил в четверг министр культуры Владимир Мединский на встрече президента Владимира Путина с выпускниками ВГИК им С.А. Герасимова.

Проект реализован как дополнительный раздел Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). "Я хотел бы показать впервые новую систему прозрачности, это небольшая сенсация отраслевая, такого, наверное, нет нигде в мире, - сказал Мединский. - Мы запускаем с понедельника полностью прозрачную систему всей государственной системы киноотрасли". 

По словам министра, теперь "каждый гражданин России, каждый блогер, каждый журналист сможет постоянно видеть, какой фильм получил сколько денег от государства, на каких условиях, что или кто за этим фильмом стоит, кто режиссер, кто продюсер". Кроме того, новая система позволит узнать, какие кассовые сборы - в России и за рубежом - были в итоге у той или иной картины, оценить "эффективность государственной поддержки".

"Мы полностью открываем все карты", - пояснил Мединский. Рассказав об успехах российского кинопроизводства, министр остановился на проблемах. "Доска позора у нас будет в открытом доступе, - сообщил он. - Это фильмы, которые, получив государственные деньги, либо не вернули возвратную часть, либо [их авторы] вообще ничего не сняли". 

Мединский отметил, что "пофамильно будет указано, кто к производству этих фильмов [из черного списка] имеет отношение, отдельные фамилии очень звучные, они появятся с понедельника". Министр пообещал, что, "естественно, никто из тех, кто в этом списке, никогда больше господдержку не получит, пока не вернет деньги".

Поддержка дебютантов

Мединский поддержал идею облегчить систему получения молодыми режиссерами государственных субсидий на съемки первого фильма.

"У нас победитель дебютного конкурса получает 25 млн рублей. В этом году мы выставили на тендер 10 лотов, то есть были готовы поддержать 10 дебютов большими суммами, на конкурс пришло 17 заявок, комиссия с трудом выбрала из них три фильма. Мы готовы поддерживать, но главное, чтобы приходили качественные заявки <…> По поводу залога - мы рассмотрим это правило в сторону понижения в части дебютов, мы можем для дебютанта сделать символический залог, сделать отдельные правила для дебютантов с меньшими суммами и более легкими условиями для входа", - сказал он.

Идею изначально выдвинул гендиректор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров. "В отношении молодежи, мне кажется, надо точно и ясно гарантировать 20 дебютов, средства должны выделяться безвозвратно и полностью покрывать бюджет. Нужно понимать, что есть определенный риск, но кино - это такое дело, что, если из 20 картин будет пять хорошего уровня, то это уже большое дело, потому что мы получаем пять режиссеров уже способных снимать и стать хорошими мастерами. Поэтому я бы предложил снять ограничения и предложить систему, в которой молодые дебютанты могли бы получать безвозвратные средства на картину", - отметил он.

ВГИК был основан 1 сентября 1919 года в Москве как Государственная школа кинематографии, которая стала первым в мире государственным образовательным учреждением по подготовке актеров, режиссеров, операторов и художников. Сейчас во ВГИКе готовят специалистов кино, видео, телевидения и других экранных искусств по программам высшего, среднего и дополнительного образования.