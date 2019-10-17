Путин поручил Мединскому проработать вопрос создания студии документального кино

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создать отечественную студию документальных фильмов.

"Это отдельный, большой вопрос, нужно, чтобы он был проработан, чтобы понять, как это может быть организовано, на какой базе и сколько это будет стоить, найти источники [финансирования]", - сказал глава государства на встрече с мастерами, молодыми выпускниками и студентами ВГИК.

"Я думаю, что это можно сделать и даже целесообразно", - указал Путин. Он пояснил, что нужна "документалистика того, что происходит в стране, открытие для миллионов людей важнейших этапов развития страны, открытие для мира того, что происходит в России".

Президент признался, что впервые слышит о проблемах отечественных документалистов, и пообещал подумать над их решением. Глава государства поручил заняться этим вопросом министру культуры Владимиру Мединскому. "Никто не сказал, что это должно быть через 10-15 лет, конечно, это должно быть сейчас, но это должно быть все-таки проработано и подготовлено", - ответил Путин на призыв документалистов ускорить создание студии.

По его словам, вопрос "надо проработать сейчас и как можно скорее запустить".