Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские деятели культуры номинированы на премию памяти Астрид Линдгрен

В число соискателей премии вошли писатели Нина Дашевская и Илга Понорницкая, художники Анастасия Архипова и Александр Траугот

СТОКГОЛЬМ, 17 октября. /ТАСС/. Имена детских писателей Нины Дашевской и Илги Понорницкой (настоящее имя - Евгения Басова), художников Анастасии Архиповой и Александра Траугота, поэта Михаила Яснова названы в четверг в числе соискателей Международной премии памяти Астрид Линдгрен 2020 года. В список, где значатся 237 кандидатов из 68 стран, также вошла и Российская государственная детская библиотека.

Премия Астрид Линдгрен - крупнейшая награда за достижения в области литературы для детей и юношества - учреждена правительством Швеции после смерти детской писательницы в январе 2002 года. Денежное вознаграждение составляет 5 млн шведских крон (около $510 тыс.).

Награда призвана привлекать внимание мировой общественности к литературе для детей и подростков, а также к правам детей. Она может присуждаться не только писателю или художнику за исключительный вклад в развитие детской книги, но и организациям за деятельность по пропаганде чтения.

Среди кандидатов этого года больше всего представителей Великобритании - 20. На втором месте шведы, у них 13 соискателей.

Имя лауреата 2020 года будет обнародовано 31 марта. Жюри состоит из 12 человек, которых назначает Национальный совет по культуре. В их числе писатели, литературоведы, художники, критики, библиотекари. Семью Линдгрен представляет ее правнук Юхан Пальмберг.

Номинанты из России

Анастасия Архипова - российский иллюстратор. Среди ее работ - иллюстрации к сказкам Ханса Кристиана Андерсена, "Мещанину во дворянстве" и "Тартюфу" Мольера, "Дон Кихоту" Сервантеса и многие другие.

Александр Траугот - график современности. Книжные иллюстрации, созданные еще в советскую эпоху в соавторстве с отцом и братом, до сих пор вызывают восторг читателей любого возраста. В числе оформленных иллюстратором произведений сказки Андерсена, Перро, братьев Гримм, сказки разных народов, произведения Пушкина, Аксакова, Толстого, а также Гомера, Овидия, Метерлинка и других писателей.

Нина Дашевская дебютировала как детский писатель в 2009 году, когда ее сказку напечатал журнал "Кукумбер". Первая книга Дашевской - "Семь невысоких гномов" - была издана в 2011 году. В 2014 году две книги Нины Дашевской были отмечены литературными наградами: сборник подростковых рассказов "Около музыки" победил в номинации "Воспитание чувств" на конкурсе "Новая детская литература" и занял первое место на конкурсе "Книгуру", а повесть "Вилли" завоевала Крапивинскую премию.

Российская государственная детская библиотека - одна из самых больших в мире в своей области. Она также является научно-методическим центром в сфере детской литературы, педагогики, психологии и социологии детского чтения для российских библиотек.

Михаил Яснов - поэт, переводчик и детский писатель. В 1979 появилась первая книга Яснова для детей "Лекарство от зевоты". За прошедшие с тех пор годы вышли десятки книг, превратившие его в одного из самых известных и популярных детских поэтов сегодняшней России.

Евгения Басова (псевдоним - Илга Понорницкая) начала писать стихи и рассказы еще в школе. В 2002 году вышла ее первая книга рассказов "Внутри что-то есть". Литератор - призер Третьего международного конкурса детской и юношеской художественной и научно-популярной литературы имени Алексея Толстого за цикл повестей о современных детях: "Звери из детства", "Даша Птичкина и ее друзья", "Эй, рыбка!", "Наша земля дышит. Короткие рассказы о Севере".

Лауреат этого года

В 2019 году премию памяти Астрид Линдгрен получил писатель из Бельгии Барт Муйарт. Как отметило жюри, "сжатый и музыкальный язык Барта Муйарта вибрирует подавленными эмоциями и невысказанными желаниями". "Он изображает отношения в критической точке с кинематографической непосредственностью, даже когда его сложные повествования предлагают новые пути движения вперед. Яркая работа Барта Муйарта подчеркивает тот факт, что книги для детей и молодежи занимают очевидное место в мировой литературе", - считает жюри.

Барт Муйарт родился в 1964 году, дебютировал как писатель в 1983 году. За это время его книги, пьесы, стихи полюбились и детям, и взрослым всех возрастов. Они заняли особое место во фламандской литературе. Книги автора переведены более чем на 20 языков. Читателям известны его произведения "Голыми руками", "Мы не понимаем любовь", "Братья" (издана в России), "Творение", антология стихов "Собирая любовь". Муйарт - многократный лауреат бельгийских и международных премий.

Теги
ШвецияРоссия
Реклама на ТАСС
Путин пообещал, что ректор ВГИК останется на работе после 70-летия
Владимиру Малышеву 11 ноября исполнится 70 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС