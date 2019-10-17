Российские деятели культуры номинированы на премию памяти Астрид Линдгрен

СТОКГОЛЬМ, 17 октября. /ТАСС/. Имена детских писателей Нины Дашевской и Илги Понорницкой (настоящее имя - Евгения Басова), художников Анастасии Архиповой и Александра Траугота, поэта Михаила Яснова названы в четверг в числе соискателей Международной премии памяти Астрид Линдгрен 2020 года. В список, где значатся 237 кандидатов из 68 стран, также вошла и Российская государственная детская библиотека.

Премия Астрид Линдгрен - крупнейшая награда за достижения в области литературы для детей и юношества - учреждена правительством Швеции после смерти детской писательницы в январе 2002 года. Денежное вознаграждение составляет 5 млн шведских крон (около $510 тыс.).

Награда призвана привлекать внимание мировой общественности к литературе для детей и подростков, а также к правам детей. Она может присуждаться не только писателю или художнику за исключительный вклад в развитие детской книги, но и организациям за деятельность по пропаганде чтения.

Среди кандидатов этого года больше всего представителей Великобритании - 20. На втором месте шведы, у них 13 соискателей.

Имя лауреата 2020 года будет обнародовано 31 марта. Жюри состоит из 12 человек, которых назначает Национальный совет по культуре. В их числе писатели, литературоведы, художники, критики, библиотекари. Семью Линдгрен представляет ее правнук Юхан Пальмберг.

Номинанты из России

Анастасия Архипова - российский иллюстратор. Среди ее работ - иллюстрации к сказкам Ханса Кристиана Андерсена, "Мещанину во дворянстве" и "Тартюфу" Мольера, "Дон Кихоту" Сервантеса и многие другие.

Александр Траугот - график современности. Книжные иллюстрации, созданные еще в советскую эпоху в соавторстве с отцом и братом, до сих пор вызывают восторг читателей любого возраста. В числе оформленных иллюстратором произведений сказки Андерсена, Перро, братьев Гримм, сказки разных народов, произведения Пушкина, Аксакова, Толстого, а также Гомера, Овидия, Метерлинка и других писателей.

Нина Дашевская дебютировала как детский писатель в 2009 году, когда ее сказку напечатал журнал "Кукумбер". Первая книга Дашевской - "Семь невысоких гномов" - была издана в 2011 году. В 2014 году две книги Нины Дашевской были отмечены литературными наградами: сборник подростковых рассказов "Около музыки" победил в номинации "Воспитание чувств" на конкурсе "Новая детская литература" и занял первое место на конкурсе "Книгуру", а повесть "Вилли" завоевала Крапивинскую премию.

Российская государственная детская библиотека - одна из самых больших в мире в своей области. Она также является научно-методическим центром в сфере детской литературы, педагогики, психологии и социологии детского чтения для российских библиотек.

Михаил Яснов - поэт, переводчик и детский писатель. В 1979 появилась первая книга Яснова для детей "Лекарство от зевоты". За прошедшие с тех пор годы вышли десятки книг, превратившие его в одного из самых известных и популярных детских поэтов сегодняшней России.

Евгения Басова (псевдоним - Илга Понорницкая) начала писать стихи и рассказы еще в школе. В 2002 году вышла ее первая книга рассказов "Внутри что-то есть". Литератор - призер Третьего международного конкурса детской и юношеской художественной и научно-популярной литературы имени Алексея Толстого за цикл повестей о современных детях: "Звери из детства", "Даша Птичкина и ее друзья", "Эй, рыбка!", "Наша земля дышит. Короткие рассказы о Севере".

Лауреат этого года

В 2019 году премию памяти Астрид Линдгрен получил писатель из Бельгии Барт Муйарт. Как отметило жюри, "сжатый и музыкальный язык Барта Муйарта вибрирует подавленными эмоциями и невысказанными желаниями". "Он изображает отношения в критической точке с кинематографической непосредственностью, даже когда его сложные повествования предлагают новые пути движения вперед. Яркая работа Барта Муйарта подчеркивает тот факт, что книги для детей и молодежи занимают очевидное место в мировой литературе", - считает жюри.

Барт Муйарт родился в 1964 году, дебютировал как писатель в 1983 году. За это время его книги, пьесы, стихи полюбились и детям, и взрослым всех возрастов. Они заняли особое место во фламандской литературе. Книги автора переведены более чем на 20 языков. Читателям известны его произведения "Голыми руками", "Мы не понимаем любовь", "Братья" (издана в России), "Творение", антология стихов "Собирая любовь". Муйарт - многократный лауреат бельгийских и международных премий.