Путин обещал решить вопрос с бесплатным получением второго высшего кинообразования

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с выдающимися выпускниками ВГИК им С.А. Герасимова дал обещание решить вопрос о бесплатном втором высшем образовании по профессиям для киноотрасли. Он предложил два варианта решения этой проблемы.

"По поводу второго высшего [образования] бесплатно: мы этот вопрос решим, - пообещал Путин. - Решим его или путем увеличения количества грантов, существенного увеличения. Или снятием этих ограничений по второму высшему бесплатно".

Президент отметил, что в правительстве есть опасение, "что стоит открыть эту форточку только для одной отрасли, сразу по всем отраслям будет то же самое, включая образование, здравоохранение и т.д." "Но я не могу с вами не согласиться, что по некоторым направлениям, вот таким, которые вы сейчас обозначили, имеется ввиду режиссура, драматургия - конечно, это все-таки особые вещи, - сказал Путин, обращаясь к кинематографистам. - К этому нельзя подходить с общей меркой, здесь я с вами согласен".

Поддержка режиссеров-дебютантов

Путин также поддержал предложение кинорежиссера Карена Шахназарова смягчить условия получения государственной поддержки режиссерами-дебютантами.

На встрече главы государства с мастерами, молодыми выпускниками и студентами ВГИК Шахназаров посетовал, что выпускники режиссерских факультетов, чтобы получить госденьги на свои первые киноленты, должны принять участие в конкурсе, внести залог в 1,5 млн рублей, найти частное финансирование для своих проектов в размере 30% от общего объема расходов. По словам Шахназарова, для молодых специалистов эта задача зачастую непосильная.

Он предложил создать систему господдержки режиссеров-дебютантов, которая позволила бы им получать средства на безвозвратной основе на создание их первых фильмов, причем эти суммы должны полностью покрывать расходы на производство. Как отметил режиссер, распределением этих средств должна заниматься специальная организация, включающая мастеров ВГИК и других экспертов отрасли.

Путин поинтересовался у министра культуры Владимира Мединского, возможно ли оказать такую поддержку молодым режиссерам. Министр посетовал на невысокое качество многих работ участников дебютного конкурса. Президент предположил, что проблема может быть в том, что авторы качественных работ не могут выполнить финансовые условия конкурса. "Мы можем эти правила рассмотреть, рассмотреть возможность понижения [залога] в части дебюта", - ответил Мединский. "Посмотрите, конечно. [Посмотрите], можно ли добавить [деньги] и сделать беззалоговое участие в конкурсе", - распорядился Путин.

"Мы можем сделать отдельные правила для дебютантов - с меньшими суммами [господдержки] и более легкими условиями для входа", - добавил министр. "Ну, так надо сделать", - еще раз подчеркнул президент. "Думаю, что нужно согласиться с Кареном Георгиевичем, что нужно 1,5 млн рублей как условие участия в конкурсе убрать, и создать такую [специализированную] комиссию", - добавил он.

Источник финансирования

Кроме того, Шахназаров предложил Путину средства на поддержку дебютантов взять из тех денег, которые выделяются из бюджета на развитие кинотеатров в малых населенных пунктах. Он пояснил, что эти деньги полностью не выбираются.

Путин отметил, что такое перераспределение невозможно из-за бюджетной бюрократии, "эти деньги просто зависнут и никуда не попадут, а если не будут истрачены, то просто будут возвращены в бюджет". Кроме того, по его словам, нельзя сокращать господдержку развития кинотеатров на периферии. "Я бы не стал принимать этого решения (выделения денег на дебютантов за счет средств, предназначенных на кинотеатры в малых населенных пунктах - прим. ТАСС), если уж деньги выделены, их надо использовать", - пояснил он.

"Сегодня приостановите [финансирование кинотеатров в малых населенных пункта], а завтра вам дадут денег меньше на тут сумму, на которую вы приостановили. Точно-точно! Так и будет, я просто знаю, прохожу это в других отраслях, каждый день же этим занимаюсь", - добавил Путин, выразив уверенность, что "надо создавать технические возможности на периферии, чтобы у людей была возможность смотреть кино".

Обращаясь к Шахназарову, Путин добавил: "Поскольку Владимир Ростиславович [Мединский] согласился с тем, что можно изменить правила, связанные с участием молодых специалистов в дебютных конкурсах, то основной побудительный мотив тратить эти деньги [выделенные на кинотеатры] отпадает".