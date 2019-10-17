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Путин поддержал идею создания студии ВГИК на площадке форума "Таврида"

Президент также напомнил, что обсуждается идея возрождения Ялтинской киностудии

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания студии ВГИК на площадке форума "Таврида" в Крыму. Как заявил глава государства на встрече с преподавателями и выпускниками вуза, это предложение нужно проработать.

"Вопрос, конечно, в удорожании этого проекта, - отметил он. - Это уже не просто строение какое-то, но оборудование и прочее". "Но в целом, конечно, это, видимо, идея хорошая, - резюмировал Путин. - Давайте мы проработаем и посмотрим, что можно сделать". Путин напомнил, что также обсуждается идея возрождения Ялтинской киностудии.

Форум молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября) и фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ". Ведется капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида", которое планируется завершить в 2022 году. Центр, который построят в Судаке, позволит проводить мероприятия форума "Таврида" круглый год.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрым
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