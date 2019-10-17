Мединский: российские кинематографисты способны создать золотую коллекцию семейного кино

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что у российских кинематографистов есть потенциал для создания золотой коллекции семейного, детского и юношеского кино. Об этом он сказал в четверг на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками ВГИК им С. А. Герасимова.

"Планируем создать действительно золотую коллекцию семейного, подросткового и детского кино, - сказал Мединский. - Все условия для этого есть, творцы есть, проекты есть - это дает огромный импульс для работы".

В перечне поручений, опубликованном в среду на сайте Кремля, глава государства поставил перед правительством задачу "рассмотреть вопрос о создании государственной киностудии детских и юношеских фильмов". Доклад по этому вопросу должен быть подготовлен до 20 декабря.

"Мы получили ваше поручение вчера о создании государственной студии детского и юношеского кино, - отметил Мединский. - Можно сказать, что мы его уже выполнили. Неделю назад буквально поменялось руководство киностудии имени Горького. Мы вернем эту киностудию на рынок, создадим консорциум киностудии имени Горького совместно с "Союзмультфильмом", и, поверьте, через пару лет мы будем этим проектом гордиться".

Председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева ранее была избрана на пять лет генеральным директором Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького.