Путин пообещал, что ректор ВГИК останется на работе после 70-летия

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объяснил возрастные ограничения для руководителей институтов необходимостью роста по службе для молодых специалистов. При этом глава государства решил, как оставить на работе ректора ВГИК доктора искусствоведения Владимира Малышева после 70-летия.

На встрече с мастерами, молодыми выпускниками и студентами ВГИК к Путину обратились с просьбой продлить полномочия Малышева, которому 11 ноября исполнится 70 лет. Министр культуры Владимир Мединский пояснил, что сейчас готовятся поправки в законодательство, которые позволяют находиться на посту ректора не до 65, а до 70 лет. "Когда принимался этот закон, он принимался с ясным осознанием того, что нужно, чтобы была возможность расти по службе людям, которые такого возраста еще не достигли", - уточнил президент.

При этом он считает, что "наверное, существуют какие-то исключения". Глава государства признался, что хорошо относится к Малышеву, которому благодарен за участие в предвыборных кампаниях 2012 и 2018 годов. "Давайте подумаем", - предложил Путин. "После 65 лет ректор не может идти на новые выборы на пятилетний срок, может пролонгироваться из года в год решением министра как исполняющий обязанности ректора, либо перейти на должность президента", - объяснил действующий механизм Мединский. На уточняющий вопрос президента, до какого возраста возможна пролонгация, министр ответил: "Пролонгироваться он может бесконечно".

"Владимир Сергеевич, вопрос решен", - под аплодисменты собравшихся обратился Путин к Малышеву.

Путин также попросил Малышева не скупиться на суточные для отправленных в командировки сотрудников вуза. Главе государства рассказали о необходимости командировок руководителей мастерских ВГИК для отбора тех, кто хочет пройти обучение. "Вы меня спрашиваете разрешения? - с улыбкой ответил Путин. - Я за". "Суточные вам не дают что ли? - уточнил он. После утвердительного ответа президент сказал, обращаясь к Малышеву: "Владимир Сергеевич, раскошельтесь, пожалуйста, на суточные".

В завершение встречи президент заверил, что большинство вопросов, которые обсуждались на ней, будут проработаны. "Встреча была хоть и посвящена столетию [ВГИК], но она была предельно деловой, - сказал он. - Я благодарен вам за то, что вы меня погрузили в этот очень важный и интересный материал".