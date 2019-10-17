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Мединский считает, что РФ пока морально не готова штрафовать за просмотр пиратского кино

Министр культуры сообщил, что будут предлагаться варианты, связанные с блокировкой ресурсов, занимающихся распространением такого контента
Министр культуры РФ Владимир Мединский Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. РФ пока морально не готова штрафовать потребителей пиратского кино, будут предлагаться решения, касающиеся блокировки сайтов с пиратским контентом. Об этом заявил журналистам министр культуры Владимир Мединский после встречи президента России Владимира Путина с мастерами, выпускниками и студентами ВГИК.

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"Я думаю, мы морально пока к этому не готовы - штрафовать потребителя за приобретение краденого, давайте называть вещи своими именами, - сказал министр. - Я думаю, что мы будем предлагать варианты решения, связанные с блокировкой интернет-ресурсов, занимающихся распространением пиратского контента и распространением ссылок на пиратский контент".

Мединский отметил, что в ряде европейских стран есть наказание для тех, кто скачивает пиратский контент, например, в Германии за пиратский просмотр кинопродукции можно "получить, как за проезд на красный свет в автоматическом режиме, штраф евро так в 200 за каждый факт скачивания, и эта система работает".

Министр отметил, что российские кинокомпании производят хорошую продукцию, строятся крупные торговые центры с кинотеатрами, "но в то же время рядом существует огромное палено-воровское лобби, где все то же самое, но раздается за символические деньги или бесплатно". "В этих условиях тяжело вести нормальный бизнес и развивать нормальный цивилизованный рынок. Самое главное, тяжело и бессмысленно производить честный продукт, это просто неэффективно", - посетовал глава ведомства.

Господдержка киноиндустрии

Министр культуры также считает, что систему государственной поддержки киноиндустрии нужно пересмотреть и усилить, чтобы российское кино развивалось. 

"Для того, чтобы российское кино, наша киноиндустрия поддерживала имеющуюся долю (на рынке) и, в идеале, двигалась дальше, необходимо пересмотреть и усилить систему господдержки киноиндустрии и отечественного образования в сфере кино, и отечественного кинопроизводства, и системы распространения отечественного кино. Президент сейчас дал поручение внимательно проработать стенограмму (встречи), внимательно изучить все прозвучавшие предложения, и Минкультуры совместно с администрацией президента подготовить широкий список поручений", - сказал министр.

Мединский выразил уверенность, что "эти поручения дадут новый импульс движению нашего кино вперед, движению вверх".

Министр культуры напомнил, что за последние семь лет российская киноиндустрия совершила "беспрецедентный рывок - количество зрителей российского кино увеличилось более чем в два раза, доля российского кино на рынке также почти удвоилось". "Мы находимся на пределе тех возможностей, которые можно реализовывать при нынешней системе государственной поддержки", - указал он.

В новость были внесены изменения (18:56 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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