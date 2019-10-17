Путин призвал либерализовать правила поддержки авторской анимации

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал либерализовать правила государственной поддержки авторской анимации.

"Надо просто поменять эти правила. Мы никогда не знаем заранее, будет ли это авторская никому не нужная [работа], или авторская, которую с восторгом будут смотреть миллионы. Надо просто поменять правила, сделать их более либеральными. Это тот случай, когда либерализм уместен", - сказал Путин на встрече с мастерами, молодыми выпускниками и студентами ВГИК.

Режиссер анимационного кино Александр Петров попросил об особых условиях поддержки авторской мультипликации, которая не была бы, как сейчас, завязана на кассовые сборы. "Пока все склоняется к тому, что уникальная авторская анимация получает господдержку на тех же условиях, что и коммерческая, а вопрос поддержки производства и проката короткометражной анимации даже не ставится", - посетовал режиссер. По его словам, "важно, чтобы правила менялись, и Фонд кино и Минкультуры нашли четкую позицию, направленную на особое отношение к уникальности авторского замысла и к его воплощению - только при таком подходе успешный авторский фильм станет явлением культуры, и удастся сохранить отечественную школу анимации".

Советник главы государства Владимир Толстой добавил, что в отношении авторской мультипликации существуют те же проблемы, что и в дебютным кино - необходимость возвратности денег, госфинансирование только 70% расходов на производства мультфильмов. Путин поинтересовался, потребует ли изменение этих правил дополнительных расходов бюджета. Толстой заверил, что дополнительных расходов не нужно, добавив, что "уникальные авторские проекты не должны обременяться, должна быть 100%-ная поддержка этих мастеров".

Президент спросил Мединского, есть ли у него возражения на этот счет. "Я вообще не понимаю, почему этот вопрос нельзя решить в рабочем порядке. Министерство поддерживает авторскую анимацию в существенных объемах, а Фонд кино поддерживает коммерческую, успешную анимацию. Если надо создать отдельный закон для отдельного автора, я с этим не согласен", - не сдержал эмоций министр.

"Нет, дело же не в отдельном авторе. Не надо сердиться друг на друга, - попытался успокоить министра президент. - Речь о том, что даже признанные мастера не могут воспользоваться этими условиями [господдержки]. Может быть, поменять эти правила?" "Я только что уточнил, Владимир Владимирович. Вы не владеете темой. Уже сейчас авторская анимация поддерживается и Фондом кино в размере до 100% - это решение совета фонда, оно будет принято завтра уже", - попытался выстроить защиту министр. Путин в ответ рассмеялся: "Видите, только попросили, и вопрос уже решен".