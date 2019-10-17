В Калининграде открылся марафон "Все грани Гранина"

КАЛИНИНГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Культурологический марафон "Все грани Гранина" открылся в четверг на площадке областного историко-художественного музея в Калининграде в рамках празднования столетия со дня рождения писателя, сообщила ТАСС Елена Гребенева, представитель Российского книжного союза, по инициативе которого проводится марафон.

"Культурологический марафон "Все грани Гранина" открылся сегодня в Калининграде. Он будет продолжаться четыре дня на площадке областного историко-художественного музея", - сказала Гребенева.

Согласно указу президента России Владимира Путина 2019 год объявлен Годом Даниила Гранина в России. Марафон "Все грани Гранина", приуроченный к празднованию 100-летия со дня рождения писателя, проходит с 8 августа по 13 декабря в шести городах страны. Марафон уже прошел в Курске, Волгограде, Москве и Пскове, а завершится в декабре в Санкт-Петербурге.

В рамках марафона в калининградском музее открылась выставка, на которой представлены уникальные предметы, связанные с именем Гранина. Российская государственная библиотека (РГБ) предоставила для экспозиции обложки его первых книг, в том числе изданных на иностранных языках. Представлены 70 лучших работ фотографов и художников, учащихся творческих вузов страны, вдохновившихся творчеством писателя, рассказала собеседница агентства.

В рамках марафона будут показаны восемь фильмов из собрания Госфильмофонда, в частности снятых по мотивам произведений писателя "Искатели", "Кто-то должен", "Иду на грозу", лента "Читаем блокадную книгу", снятая по документальной хронике блокады Ленинграда, написанной Даниилом Граниным в соавторстве с Алесем Адамовичем.

Ежедневно в рамках марафона будет работать дискуссионный клуб, где будут обсуждаться проблемы саморазвития, пройдут мастер-классы по творческим профессиям. Будет работать библиотека, где будут представлены произведения Гранина, новинки художественной литературы. В рамках "Марафона добра" в музее от всех желающих примут книги, которые будут переданы в три сельские библиотеки Калининградской области, рассказала Гребенева.

Во всех регионах, где проходит марафон, организуется флешмоб, жители читают отрывки из книги Гранина "Мой лейтенант" о Великой Отечественной войне, добавила собеседница агентства. "Чтение записывается на видео, продолжительность каждого отрывка - от одной до двух минут. Таким образом мы планируем создать видеокнигу", - уточнила представитель Российского книжного союза. В Калининграде одним из первых во флешмобе принял участие министр культуры и туризма области Андрей Ермак.