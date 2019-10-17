Режиссер Мирошниченко предложил создать Фонд документального кино для развития этого жанра

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Режиссер-документалист Сергей Мирошниченко выступил с предложением создать Фонд документального кино по типу существующего фонда игрового кино - Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Об этом он сказал в четверг на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками ВГИК им С. А. Герасимова.

"Если мы создадим какой-то центр, куда войдет спортивное кино, фильмы о природе - редакции, мы сможем создавать большие проекты, тогда надо будет сделать что-то типа фонда кино - как игрового, так же и документального - и средства отдавать этой редакции. Давайте это сделаем, иначе погибнет великое документальное кино", - отметил он.

Фонд кино был создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Его основные цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в РФ и за рубежом.