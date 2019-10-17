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Элтон Джон раскритиковал нового "Короля Льва"

Композитор считает музыкальное сопровождение фильма неудачным

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Британский певец и композитор Элтон Джон раскритиковал музыку к вышедшему этим летом анимационному фильму "Король Лев", новой версии известного одноименного мультфильма. Об этом сообщила газета The Independent.

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"Новая версия "Короля Льва" стала для меня огромным разочарованием", - приводит издание слова музыканта. Поскольку Элтон Джон принимал активное участие в написании саундтрека к оригинальному фильму 1994 года, его пригласили и для работы над новой лентой. Однако для современной версии "Короля Льва" певец и композитор написал лишь одну песню - Never too late.

 "Я бы хотел внести больший вклад в создание музыки для фильма, но на этот раз творческое видение [создателей] картины было иным и к моим идеям не отнеслись с должным пониманием. Магия и радость были утеряны. Музыкальное сопровождение даже близко не имело того успеха, которого достиг альбом с первым саундтреком, ставший 25 лет назад самой продаваемой пластинкой года", - подчеркнул музыкант. Он отметил, что несмотря на кассовый успех картины, люди быстро потеряли интерес к используемой в ней музыке.

Элтон Джон является одним из самых успешных британских музыкантов в истории. За свою полувековую карьеру он выпустил 30 студийных альбомов, проданных тиражом более 300 млн копий. В 1994 году для мультфильма "Король Лев" композитор написал несколько песен, в том числе и Can You Feel The Love Tonight, за которую был удостоен премии "Оскар".

Вышедший в 2019 году новый вариант "Короля Льва" собрал в мировом прокате $1,3 млрд, став самым кассовым анимационным фильмом в истории. Однако, по мнению ряда критиков, созданные с помощью новейших визуальных эффектов персонажи не смогли вызвать у зрителей такую же симпатию, как их предшественники из классической версии 1994 года.

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