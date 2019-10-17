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Показы "Золотой маски" на Театральной олимпиаде в Петербурге открыла труппа из Израиля

Спектакль прошел на сцене Молодежного театра на Фонтанке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль "Золотая маска" представил в четверг в программе Театральной олимпиады израильскую танцевальную компанию L-E-V. На сцене Молодежного театра на Фонтанке в Санкт-Петербурге труппа показала спектакль Love Cycle: OCD Love - первую часть трилогии о страстях и странностях любви.

"Приезд израильских компаний в Россию и Санкт-Петербург - это всегда интересное событие, потому что в Израиле современный танец - это, по большому счету, экспортный продукт номер один. Гастроли танцевальной компании L-E-V - настоящий подарок любителям современного искусства, честь и хвала Театральной олимпиаде и фестивалю "Золотая маска" за этот выбор. Это действительно то, что нужно посмотреть", - сказал ТАСС директор Санкт-Петербургского фестиваля современного танца Ореn Look Вадим Каспаров, у которого на его ежегодных показах выступило уже полтора десятка израильских коллективов, в том числе компании танца "Кибуц" и "Вертиго".

По его мнению, руководитель компании L-E-V Шарон Эяль разработала свой интересный стиль, сочетающий динамичную ритмику и минималистичность. "Ее танец настолько заряжен энергетически, что очень сильно воздействует на зрителя, захватывая его эмоционально", - отметил Каспаров, который и впредь намерен расширять сотрудничество с израильскими коллегами.

Израильская труппа 18 октября покажет в Петербурге вторую часть танцевальной трилогии о любви - Love Cycle: Love Chapter 2. Это история о переживаниях женщины с того момента, когда заканчивается любовь и начинаются одиночество и страх.

Показ спектаклей фестиваля "Золотая маска" в рамках Театральной олимпиады продолжится 30 и 31 октября приездом Театра Наций со спектаклем "Иванов" по Антону Чехову в постановке Тимофея Кулябина. Московская труппа выступит на сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова.

В рамках третьего блока научно-просветительской программы Театральной олимпиады в Петербурге 13 и 14 ноября пройдет выездная сессия конференции менеджмента театральных фестивалей "Демократизм как принцип и ценность фестиваля", организатором которой выступил Институт театра. Место встречи - Новая сцена Александринского театра.

Теги
РоссияИзраильСанкт-Петербург
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