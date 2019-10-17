Мединский высказался против закрытия московского киноцентра "Соловей"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский сказал, что не хотел бы, чтобы киноцентр "Соловей", который планируют закрыть 15 ноября, прекратил свою работу. Об этом он сообщил журналистам в четверг после встречи президента РФ Владимира Путина с выпускниками ВГИК имени С. А. Герасимова.

Ранее в кассах кинотеатра ТАСС сообщали, что центр закроется 15 ноября.

"С точки зрения киноотрасли нам бы очень не хотелось, чтобы авторитетные, известные, любимые москвичами киноплощадки закрывались, тем более такой киноцентр, как "Соловей", где показывают не только коммерческие проекты, но и много авторского кино, ретрокино", - сказал министр.

Мединский добавил, что будет закрыт киноцентр или нет, ему неизвестно. "Какая там дальнейшая судьба, я не знаю - вопрос к московским властям", - сказал министр.

Ранее Мединский сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин лично контролирует ситуацию, связанную с возможным строительством гостиницы с культурно-досуговым комплексом на месте кинотеатра "Соловей" на Красной Пресне.

Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году, в нем располагаются 24 зала. В октябре 2018 года собственник здания, АО "Киноцентр", получил разрешение на строительство гостиницы на Дружинниковской улице, владение 15. Новость о возможном сносе "Соловья" вызвала широкий общественный резонанс, 1 декабря состоялся согласованный мэрией Москвы митинг против сноса кинотеатра. В конце декабря2018 года в ряде СМИ появились данные, что проектом может заняться группа "ПИК", но в итоге в компании заявили, что отказались от такого приобретения.