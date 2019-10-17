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Клад монет времен Петра I нашли в центре Москвы

Всего было обнаружено около 100 монет

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Клад монет времен Петра I обнаружили в Костянском переулке в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В Костянском переулке обнаружили монетный клад петровского времени. Он находился в керамическом сосуде, найденном на глубине 150 см от уровня земли. Найденные монеты были отчеканены в 1682-1712 годах из белого металла", - говорится в сообщении.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов уточнил, что в сосуде хранилось 98 монет ручной чеканки номиналом в одну копейку. "Общий вес клада - 24,25 грамма. Большая часть монет в обращении не находилась. Это уже второй клад, найденный на участке в Костянском переулке. Летом 2019 года археологи обнаружили клад золотых монет времен правления Николая II", - добавил Емельянов.

В сообщении отмечается, что сам сосуд украшен орнаментом и светло-коричневой поливой. Анализ формы, технологии изготовления и размера позволяет предположить, что найденный предмет является чернильницей западноевропейского производства.

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