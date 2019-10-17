Кинокомпании выплатили Минкультуры и Фонду кино 700 млн рублей долга

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Кинокомпании выплатили Министерству культуры РФ и Фонду кино 700 млн рублей, которые они были должны за неснятые или неокупившиеся фильмы. Об этом в четверг журналистам после встречи президента РФ Владимира Путина с выпускниками ВГИК им С. А. Герасимова сообщил глава ведомства Владимир Мединский.

"В целом за последний год Фонд кино вернул в свой государственный бюджет вместе с Министерством культуры почти 700 млн рублей от подобного рода компаний. Еще миллионов 300-400 у нас осталось [долга]", - сказал Мединский.

По его словам, средства выплатили те кинокомпании, которые взяли деньги на кино и не сделали эти проекты. "Либо взяли деньги частично возвратные у Фонда кино, кино сделали отвратительное, его никто не посмотрел, не купил, но деньги они тоже не возвращают, хоть это и беспроцентная сумма", - добавил министр.

Как рассказал Мединский, работу с кинокомпаниями-должниками ведет Генеральная прокуратура. "Мы бы хотели, чтобы меры принимались более жесткие, потому что это те кинокомпании, которые дискредитируют рынок в целом. Мы находимся в тесном контакте с Генпрокуратурой, и я уверен, что от ответственности не уйдет рано или поздно никто", - подчеркнул глава министерства.