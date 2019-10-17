Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кинокомпании выплатили Минкультуры и Фонду кино 700 млн рублей долга

Еще осталось примерно 400 млн рублей, которые до сих пор не выплачены

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Кинокомпании выплатили Министерству культуры РФ и Фонду кино 700 млн рублей, которые они были должны за неснятые или неокупившиеся фильмы. Об этом в четверг журналистам после встречи президента РФ Владимира Путина с выпускниками ВГИК им С. А. Герасимова сообщил глава ведомства Владимир Мединский.

"В целом за последний год Фонд кино вернул в свой государственный бюджет вместе с Министерством культуры почти 700 млн рублей от подобного рода компаний. Еще миллионов 300-400 у нас осталось [долга]", - сказал Мединский.

По его словам, средства выплатили те кинокомпании, которые взяли деньги на кино и не сделали эти проекты. "Либо взяли деньги частично возвратные у Фонда кино, кино сделали отвратительное, его никто не посмотрел, не купил, но деньги они тоже не возвращают, хоть это и беспроцентная сумма", - добавил министр.

Как рассказал Мединский, работу с кинокомпаниями-должниками ведет Генеральная прокуратура. "Мы бы хотели, чтобы меры принимались более жесткие, потому что это те кинокомпании, которые дискредитируют рынок в целом. Мы находимся в тесном контакте с Генпрокуратурой, и я уверен, что от ответственности не уйдет рано или поздно никто", - подчеркнул глава министерства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Умерла Алисия Алонсо
Кубинская балерина скончалась в возрасте 98 лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС