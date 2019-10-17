Мединский предложил награждать премией социальных предпринимателей в сфере культуры

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский обратился к оргкомитету премии за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России "Импульс добра" с идеей ввести в следующем году номинацию, связанную со сферой культуры. Об этом он сообщил в четверг на церемонии награждения лауреатов премии этого года, которая проходит в конгресс-парке гостиницы "Украина".

"Я считаю, что весь добросовестный бизнес, если он не основан на эксплуатации человеческих пороков, является социальным, потому что он дает рабочие места, дает нам крышу, хлеб, создает налоговую базу и создает что-то новое. Поэтому любой добросовестный предприниматель достоин премии. Это объединяет социальных предпринимателей с работниками культуры, деятелями искусств, потому что мы тоже создаем творческий продукт. Я бы очень просил оргкомитет премии предусмотреть отдельную номинацию для социальных предпринимателей в сфере культуры", - сказал он.

Министр культуры принял участие в награждении руководителя отдела продвижения корпоративных проектов Societe Generale, спонсорства и корпоративной социальной ответственности SG Russia Екатерины Плужник в номинации "За лучшую компаративную программу по развитию социального предпринимательства".

"Импульс добра" - ежегодная премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России, учрежденная фондом региональных социальных программ "Наше будущее". Премия присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и высшим учебным заведениям России.