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НАО принял от Коми эстафету Всероссийского театрального марафона

Следующий этап марафона пройдет в Карелии

ТАСС, 17 октября. Ненецкий автономный округ (НАО) в четверг принял от Республики Коми эстафету Всероссийского театрального марафона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства НАО.

"Министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов от лица региона передал Ненецкому автономному округу эстафету Всероссийского театрального марафона. В рамках мероприятия на сцене дома культуры "Арктика" в Нарьян-Маре состоялся показ спектакля Национального музыкально-драматического театра республики с музыкально-эпической постановкой "Парма Лов" ("Душа Пармы")", - отметила представитель пресс-службы.

Гастроли Национального музыкально-драматического театра Республики Коми и ансамбля народной музыки "Зарни Ель" пройдут в течение двух дней. После этого артисты НАО в рамках Театрального марафона выступят с гастролями в Карелии. Жители Петрозаводска смогут увидеть спектакль "Тундровые были, или Сказки бабушки Сэрнэ" Ненецкого народного театра "Илебц".

Всероссийский театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в нем участвуют все 85 регионов страны. Он стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Мероприятие проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются на гастроли и передают специальный символ марафона следующему участнику. Подведение итогов состоится на полях Международного культурного форума, который пройдет 14-16 ноября в Санкт-Петербурге.

Теги
РоссияКомиНенецкий автономный округ
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