Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Год театра в России

Пермский ТЮЗ сыграл первый спектакль на обновленной сцене

Артисты показали спектакль "Сказки про Ежика в тумане" в постановке худрука ТЮЗа Михаила Скоморохова
Здание Пермского театра юного зрителя Карина Бурьян/ТАСС
Описание
Здание Пермского театра юного зрителя
© Карина Бурьян/ТАСС

ПЕРМЬ, 17 октября. /ТАСС/. Артисты Пермского театра юного зрителя сыграли первый спектакль на обновленной сцене. В четверг здесь показали историю для детей и взрослых "Сказки про Ежика в тумане" в постановке художественного руководителя ТЮЗа Михаила Скоморохова.

"Сцену капитально отремонтировали - настил сцены, механику. У нас будет не только круг, но еще и кольцо вращающееся, обновили колосники. Круг вертелся с середины 40-х годов, когда этот пристрой [,где расположена сцена] к особняку Любимова сделали пленные немцы, и он до сих пор работает, а сейчас нам поставили новую механику. Первый спектакль на новой сцене - "Ежик в тумане", - сказал Скоморохов корреспонденту ТАСС.

Пермский театр юного зрителя расположен в центре города в двухэтажном особняке в стиле модерн, построенном по проекту архитектора Александра Турчевича на рубеже XIX-XX веков по инициативе меценатки Елизаветы Любимовой. ТЮЗ переехал в это здание, которое считается памятником архитектуры, в 1987 году, до недавнего времени исторической частью, то есть памятником архитектуры, считалось все здание театра, включая сцену и зрительный зал, и здесь нельзя было проводить ремонт. Но по сути в объект включены два разных пространства: особняк постройки рубежа веков, где расположена зрительская часть, и пристрой, где размещаются зал, сцена и закулисье. По согласованию с центром охраны памятников, пространства были разделены, и в 2019 году работы удалось выполнить на территории пристроя.

Капитальный ремонт, по словам Скоморохова, у театра юного зрителя еще впереди - его планируют начать в 2021 году за счет национального проекта "Культура", будут проведены реставрация и ремонт исторической части здания.

Помимо сцены, обновили и сам зрительный зал, теперь гости театра будут смотреть спектакли на мягких креслах-трансформерах. Кроме того, ремонт коснулся четырех монтировочных цехов: осветительского, костюмерного, реквизиторского и радиоцеха, и помещений в служебном дворе театра: хозяйственных построек и флигеля. "Большой ремонт", как его называют ТЮЗовцы, обошелся почти в 60 млн рублей, средства были выделены из городского и краевого бюджетов, также поддержку оказали спонсоры, часть заработанных средств вложил сам театр.

В этом году в декабре Пермский ТЮЗ отмечает 55-летие, поэтому все новые постановки будут посвящены предстоящему празднику, а также Году театра в России. Пермский театр юного зрителя основан в 1964 году, с 1982 года ТЮЗ возглавляет народный артист России Михаил Скоморохов. В репертуаре театра - спектакли для детей, подростков и взрослых. Театр является лауреатом премии правительства России имени Федора Волкова.

Теги
РоссияПермский крайГод театра в России
Реклама на ТАСС
Дни российской культуры начались в Румынии
В программе - фестиваль российского фильма
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС