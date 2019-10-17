Пермский ТЮЗ сыграл первый спектакль на обновленной сцене

ПЕРМЬ, 17 октября. /ТАСС/. Артисты Пермского театра юного зрителя сыграли первый спектакль на обновленной сцене. В четверг здесь показали историю для детей и взрослых "Сказки про Ежика в тумане" в постановке художественного руководителя ТЮЗа Михаила Скоморохова.

"Сцену капитально отремонтировали - настил сцены, механику. У нас будет не только круг, но еще и кольцо вращающееся, обновили колосники. Круг вертелся с середины 40-х годов, когда этот пристрой [,где расположена сцена] к особняку Любимова сделали пленные немцы, и он до сих пор работает, а сейчас нам поставили новую механику. Первый спектакль на новой сцене - "Ежик в тумане", - сказал Скоморохов корреспонденту ТАСС.

Пермский театр юного зрителя расположен в центре города в двухэтажном особняке в стиле модерн, построенном по проекту архитектора Александра Турчевича на рубеже XIX-XX веков по инициативе меценатки Елизаветы Любимовой. ТЮЗ переехал в это здание, которое считается памятником архитектуры, в 1987 году, до недавнего времени исторической частью, то есть памятником архитектуры, считалось все здание театра, включая сцену и зрительный зал, и здесь нельзя было проводить ремонт. Но по сути в объект включены два разных пространства: особняк постройки рубежа веков, где расположена зрительская часть, и пристрой, где размещаются зал, сцена и закулисье. По согласованию с центром охраны памятников, пространства были разделены, и в 2019 году работы удалось выполнить на территории пристроя.

Капитальный ремонт, по словам Скоморохова, у театра юного зрителя еще впереди - его планируют начать в 2021 году за счет национального проекта "Культура", будут проведены реставрация и ремонт исторической части здания.

Помимо сцены, обновили и сам зрительный зал, теперь гости театра будут смотреть спектакли на мягких креслах-трансформерах. Кроме того, ремонт коснулся четырех монтировочных цехов: осветительского, костюмерного, реквизиторского и радиоцеха, и помещений в служебном дворе театра: хозяйственных построек и флигеля. "Большой ремонт", как его называют ТЮЗовцы, обошелся почти в 60 млн рублей, средства были выделены из городского и краевого бюджетов, также поддержку оказали спонсоры, часть заработанных средств вложил сам театр.

В этом году в декабре Пермский ТЮЗ отмечает 55-летие, поэтому все новые постановки будут посвящены предстоящему празднику, а также Году театра в России. Пермский театр юного зрителя основан в 1964 году, с 1982 года ТЮЗ возглавляет народный артист России Михаил Скоморохов. В репертуаре театра - спектакли для детей, подростков и взрослых. Театр является лауреатом премии правительства России имени Федора Волкова.