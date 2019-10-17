Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Обновленный музей им. Циолковского в Калуге откроется в апреле 2021 года

Открытие приурочат ко Дню космонавтики

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вторая очередь Музея истории космонавтики имени Циолковского в Калуге откроется ко Дню космонавтики 12 апреля 2021 года. Об этом сообщил в четверг ТАСС директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

Спецпроект на тему
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

"Инвестиций [в создание и ввод в эксплуатацию второй очереди Музея космонавтики имени Циолковского в Калуге] там государственных немногим менее 2 млрд рублей, в 2020 году мы планируем достроить эту вторую очередь и ко Дню космонавтики 2021 года открыть ее", - сказал он.

Кононов уточнил, что в планах министерства - реставрация посвященных космонавтике музеев в лагерях "Артек" и "Орленок". "Музей космонавтики в детском лагере "Артек", который находится в Гурзуфе, в Крыму, находится в отремонтированном снаружи помещении, но этому музею требуется существенное обновление. На совещании мы обсудили с Роскосмосом, что мы обязательно этим займемся и существенно обновим этот музей. Аналогичный музей есть и в лагере "Орленок", мы тоже обратим на него внимание", - отметил директор департамента музеев.

По его словам, к 60-летию первого полета человека в космос Минкультуры примет участие в организации более чем 20 мероприятий, в том числе передвижных выставочных проектов. "Сегодня состоялось в Роскосмосе первое организационное заседание этого комитета [по подготовке празднования 60-летия первого полета человека в космос]. Обсуждался проект плана мероприятий, посвященных полету в космос. На сегодняшний день в проект входит более 190 пунктов плана, продолжается работа между органами государственной власти по согласованию отдельных программ. У более двух десятков мероприятий соорганизатором является Минкультуры", - добавил Кононов

Музей истории космонавтики в Калуге, открывшийся в 1967 году, является первым в мире музеем космической тематики, он создан при непосредственном участии конструктора Сергея Королева и первого космонавта Юрия Гагарина.

Строительство второй очереди Музея истории космонавтики им. Циолковского в Калуге началось пять лет назад, однако сроки сдачи неоднократно сдвигались. Ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил ТАСС, что это связано с необходимостью допроектирования. В итоге общая стоимость второй очереди составила 1,9 млрд рублей.

Теги
РоссияКалужская область
Реклама на ТАСС
Дни российской культуры начались в Румынии
В программе - фестиваль российского фильма
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС