Обновленный музей им. Циолковского в Калуге откроется в апреле 2021 года

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

"Инвестиций [в создание и ввод в эксплуатацию второй очереди Музея космонавтики имени Циолковского в Калуге] там государственных немногим менее 2 млрд рублей, в 2020 году мы планируем достроить эту вторую очередь и ко Дню космонавтики 2021 года открыть ее", - сказал он.

Кононов уточнил, что в планах министерства - реставрация посвященных космонавтике музеев в лагерях "Артек" и "Орленок". "Музей космонавтики в детском лагере "Артек", который находится в Гурзуфе, в Крыму, находится в отремонтированном снаружи помещении, но этому музею требуется существенное обновление. На совещании мы обсудили с Роскосмосом, что мы обязательно этим займемся и существенно обновим этот музей. Аналогичный музей есть и в лагере "Орленок", мы тоже обратим на него внимание", - отметил директор департамента музеев.

По его словам, к 60-летию первого полета человека в космос Минкультуры примет участие в организации более чем 20 мероприятий, в том числе передвижных выставочных проектов. "Сегодня состоялось в Роскосмосе первое организационное заседание этого комитета [по подготовке празднования 60-летия первого полета человека в космос]. Обсуждался проект плана мероприятий, посвященных полету в космос. На сегодняшний день в проект входит более 190 пунктов плана, продолжается работа между органами государственной власти по согласованию отдельных программ. У более двух десятков мероприятий соорганизатором является Минкультуры", - добавил Кононов

Музей истории космонавтики в Калуге, открывшийся в 1967 году, является первым в мире музеем космической тематики, он создан при непосредственном участии конструктора Сергея Королева и первого космонавта Юрия Гагарина.

Строительство второй очереди Музея истории космонавтики им. Циолковского в Калуге началось пять лет назад, однако сроки сдачи неоднократно сдвигались. Ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил ТАСС, что это связано с необходимостью допроектирования. В итоге общая стоимость второй очереди составила 1,9 млрд рублей.