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В Москве состоялась презентация проекта "Мемориализация наследия Степлага"

В ходе нее представили уникальные фрагменты живописи, созданные заключенными художниками Степного лагеря

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Презентация проекта "Мемориализация наследия Степлага" прошла в четверг в музее истории ГУЛАГа в Москве, в ходе которой в формате фотографий были представлены уникальные фрагменты живописи, созданные заключенными художниками Степного лагеря.

Проект реализуется Музеем истории ГУЛАГа и Фондом Памяти при поддержке в том числе Жезказганского историко-археологического музея и казахстанских компаний. "Действительно, получился настоящий международный проект, где задействованы и ученые, и люди, работающие в госаппарате, и представители бизнеса из разных стран", - сказал во время презентации исполнительный директор Фонда Памяти Артем Готлиб.

В ходе первого этапа были проведены работы по анализу сохранности материального наследия третьего лагпункта Степлага, в том числе осенью 2018 года музеем и фондом осуществлена аэрофотосъемка объектов лагеря: комплекса зданий лагерного управления, развалин столовой и медпункта, остатков бараков, исторической стены между женской и мужской зонами. Как рассказали на мероприятии реставраторы, на стенах зданий на территории лагеря под слоями более поздней покраски и побелки были обнаружены и задокументированы такие композиции, как "Рудник" и "Горно-обогатительная фабрика".

"Историю надо помнить и чтить, и то, что сегодня есть люди, которые поддержали этот проект, и с казахстанской стороны было очень много спонсоров, говорит о том, что история живет, люди интересуются, чтят и уважают прошлое. И это говорит о многом, что нынешнее поколение не забыло о прошлом", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС советник-посланник посольства Казахстана в РФ Жанар Колбачаева.

Она пояснила, что с мая прошлого года была проведена первая часть - исследовательская работа, затем последует вторая - этап реализации. В ходе второго этапа перед отправкой в Россию на реставрацию фрагменты живописи предстоит укрепить. После восстановительных работ их вернут в Казахстан.

О Степлаге

Степлаг (Степной лагерь в системе ГУЛАГа) - это лагерь для политических заключенных, расположенный в пределах казахстанского города Жезказган. В 1954 году здесь произошло одно из крупнейших восстаний политзаключенных - Кенгирское восстание, также отраженное в произведении Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ".

Заключенные Степлага строили обогатительную фабрику, ТЭЦ, жилые дома, плотины Кенгирского водохранилища.

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