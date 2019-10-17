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Дни российской культуры начались в Румынии

В программе - фестиваль российского фильма

БУХАРЕСТ, 17 октября. /ТАСС/. Дни российской культуры в Румынии открылись в четверг в бухарестском Доме радио концертом известного пианиста Эдуарда Кунца и баяниста Юрия Медяника. Они исполнили произведения Иоганна Себастьяна Баха, Доменико Скарлатти, Джордже Энеску и Григораша Динику. В фойе Дома радио развернута выставка "Россия - территория будущего".

"Замечательно, что мы продолжаем общаться через нетленную классику и народные традиции, - сказал, выступая на церемонии открытия, посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин. - Дни российской культуры, которые проводятся в Румынии уже в 9-й раз, - это широко открытое окно, заглянув в которое, жители Румынии больше узнают о сегодняшней жизни России и россиян". В прошлом году многочисленные художественные коллективы из России показали свое искусство в Румынии, а румынские артисты выступали в России, отметил дипломат, посетовав, что "Румынии до сих пор не удалось открыть культурный центр в Москве, хотя для этого созданы все условия".

В программе дней - фестиваль российского фильма, в ходе которого в одном из старейших кинотеатров румынской столицы "Эфорие" будут показаны такие новые киноленты, как "Балканский рубеж" режиссера Андрея Волгина, "Тобол" Игоря Зайцева, "Экипаж" Николая Лебедева, "Движение вверх" Антона Мегердичева и др. В зале Национального университета музыки (консерватории) пройдет вечер, посвященный оперной певице Лидии Липковской. О жизни и творчестве выдающейся артистки расскажут директор Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева и румынский музыковед, академик Октавиан Лазэр Косма.

В бухарестском Российском центре науки и культуры (РЦНК) будет развернута выставка о России XX века "Колесо истории", которая расскажет об Октябрьской революции и создании СССР, о Великой Отечественной войне и послевоенной жизни в стране, о полете в космос Юрия Гагарина и Олимпиаде 1980 года. Там же откроется фотовыставка о танковой колонне "Димитрий Донской", созданной по инициативе Московской патриархии на пожертвования верующих и переданной в 1944 году танковым войскам СССР. Экспозиция посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

В рамках дней Республики Татарстан в столичном театре имени Константина Ноттара будет показан спектакль "Алиф" о судьбе татарской письменности, пройдет концерт татарского ансамбля фольклорной музыки "Риваять", откроется выставка оригинальных произведений художника Радика Мусина.

На Международной книжной ярмарке "Гаудеамус", которая состоится в бухарестском выставочном комплексе "Ромэкспо" 20-24 ноября, будут представлены изданные в России книги разных жанров, в том числе - учебно-методическая литература санкт-петербургского издательства "Златоуст". 27 ноября в РЦНК откроется выставка-продажа знаменитых павловопосадских платков и шалей, а также пройдет рождественская ярмарка.

Теги
РумынияРоссияТатарстан
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