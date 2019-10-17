Гран-при фестиваля танца им. Эсамбаева в Грозном выиграли участники из Чечни

ГРОЗНЫЙ, 17 октября. /ТАСС/. Гран-при девятого Международного фестиваля-конкурса танца имени Махмуда Эсамбаева, который проходил в концертном зале "Вайнах" в Грозном с 15 по 17 октября, удостоены Фариде Абкарова и Ислам Хасаев из Чечни. Награду победителям вручил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Проведение фестиваля является данью памяти легендарному танцору всех времен и народов Махмуду Эсамбаеву. Он был величайшим гением танца. Его талант и сегодня вдохновляет миллионы танцоров по всему миру. Международный конкурс-фестиваль делает людей разных культур, народов и религий одной дружной семьей, которая несет свет, добро и красоту", - отметил Кадыров.

Победителем в номинации "Сольный танец" стал Владислав Уткин, а в парных танцах победу одержали Алана Бязрова и Инал Санакоев из Южной Осетии. Приз жюри "За поиск современности в национальном танце" получил Максим Куликов из Нижегородской области, приз зрительских симпатий - Айса Надбитова и Джангр Босхомджиев из Калмыкии.

В этом году конкурс проходил по линии нацпроекта "Культура" по двум главным номинациям: сольные и парные танцы. Эксперты оценивали художественно-сценический образ танцоров, техническое мастерство, музыкальное оформление, сценический костюм, оригинальность. Участвовали коллективы из десяти зарубежных стран и 22 регионов России. Учредителями фестиваля-конкурса являются Минкультуры РФ и Министерство культуры Чечни. Призовой фонд конкурса составил от 20 до 100 тыс. рублей.

Эсамбаев, ставший народным артистом СССР и восьми республик Советского Союза, родился в чеченском селе Старые Атаги. Добился признания как эстрадный танцовщик, артист балета, актер и хореограф. На эстраде начал выступать с 1957 года. Многократно с успехом выступал за границей. Артист первым в СССР основал собственный коллектив с сольной программой "Танцы народов мира".

Эсамбаевым в спектаклях, на эстраде, в кинофильмах было исполнено около 100 балетных партий, танцев, хореографических миниатюр. Среди них бразильский танец "Макумба", "Мелодии Испании", узбекский танец "Чабаненок", русский "Эмигрант", монгольский "Орел и охотник" и еврейский "Портняжка". Эсамбаев был отмечен званием Героя Социалистического Труда, многими орденами и медалями. Был единственным в СССР человеком, который получил разрешение сфотографироваться на паспорт в головном уборе - в папахе.