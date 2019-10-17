Башмет считает спекуляциями обвинения в адрес Пласидо Доминго

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Обвинения оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах являются спекулятивными. Такое мнение после совместного концерта с испанским тенором в четверг в Москве высказал журналистам народный артист СССР Юрий Башмет.

"Понятно, что это спекуляция, никто этого не видел. <...> Мне кажется, он к этому легко относится, он знает, кто он внутри, и Марта, его жена, знает", - сказал Башмет.

Обвинения в адрес певца

В августе американское агентство Associated Press сообщило, что девять женщин обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Указанные случаи якобы имели место в разное время с конца 1980-х годов, в том числе на территории США. Три женщины, в частности, заверили, что Доминго пытался их поцеловать. Одна из собеседниц агентства даже утверждала, что певец рукой залез ей под юбку.

В сентябре AP сообщило, что еще 11 женщин обвинили тенора в домогательствах. Среди них американская певица Анджела Тернер Уилсон, которая указала, что она подвергалась домогательствам со стороны Доминго во время работы в Вашингтонской национальной опере в 1999-2000 годах. Мелинда Макклейн, занимавшая должность координатора производственного отдела в Опере Лос-Анджелеса в 1986-1987 годах, утверждала, что старалась не оставлять Доминго наедине с молодыми певицами в репетиционных залах, особенно если он сам об этом просил.

Сам 78-летний Доминго подчеркивает, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают". При этом, по его словам, он вступал в интимные отношения только по обоюдному согласию.