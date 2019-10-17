Эдвард Нортон представил на Римском кинофестивале свой фильм "Сиротский Бруклин"

В основе ленты, погружающей в атмосферу Нью-Йорка середины прошлого века, - роман современного американского писателя Джонатана Летема. По словам Нортона, его фильм о "власти, коррупции и расизме".

РИМ, 18 октября. /ТАСС/. Премьерой фильма "Сиротский Бруклин" (Motherless Brooklyn) открылся в четверг Международный римский кинофестиваль, который проходит в 14-й раз в Риме. Режиссером и сценаристом выступил американский актер Эдвард Нортон, который сыграл в ней главную роль - частного детектива, страдающего синдромом Туретта (заболеванием нервной системы, выражающимся в разных формах тиков).

"Сегодня в мире как никогда влюблены в могущественных", - прокомментировал Нортон. В своем втором фильме, который Нортон, обладатель множества международных актерских наград, делал как режиссер после длительного перерыва, он собрал звездный состав: у него снялись Алек Болдуин, Уиллем Дефо и Брюс Уиллис. Нортон задержится еще на день в Риме, где в пятницу в рамках фестиваля у него запланирована творческая встреча со зрителями.

Всего в этом году в разных программах, включая специальные показы, представлены 33 художественных и документальных фильма. Среди них - последний фильм Мартина Скорсезе "Ирландец" (Irishman) с Робертом Де Ниро и Аль Пачино.

В день закрытия - 27 октября - в рамках специального события фестиваля состоится премьера нового фильма Андрея Кончаловского о Микеланджело "Грех". Режиссер выбрал именно Рим для первого публичного показа своей работы о жизни и творчестве гения эпохи Возрождения (1475-1564), который много жил, творил и умер в Вечном городе. Картина по большей части снималась в Италии, в том числе в мраморных карьерах, где Микеланджело брал материал для своих работ.

Единственного победителя киносмотра выбирают зрители путем интерактивного голосования.