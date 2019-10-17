Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эдвард Нортон представил на Римском кинофестивале свой фильм "Сиротский Бруклин"

В фильме вместе с Нортоном снялись Алек Болдуин, Уиллем Дефо и Брюс Уиллис
Эдвард Нортон EPA-EFE/ETTORE FERRARI
Описание
Эдвард Нортон
© EPA-EFE/ETTORE FERRARI

РИМ, 18 октября. /ТАСС/. Премьерой фильма "Сиротский Бруклин" (Motherless Brooklyn) открылся в четверг Международный римский кинофестиваль, который проходит в 14-й раз в Риме. Режиссером и сценаристом выступил американский актер Эдвард Нортон, который сыграл в ней главную роль - частного детектива, страдающего синдромом Туретта (заболеванием нервной системы, выражающимся в разных формах тиков).

В основе ленты, погружающей в атмосферу Нью-Йорка середины прошлого века, - роман современного американского писателя Джонатана Летема. По словам Нортона, его фильм о "власти, коррупции и расизме".

' WBRussia/YouTube'

"Сегодня в мире как никогда влюблены в могущественных", - прокомментировал Нортон. В своем втором фильме, который Нортон, обладатель множества международных актерских наград, делал как режиссер после длительного перерыва, он собрал звездный состав: у него снялись Алек Болдуин, Уиллем Дефо и Брюс Уиллис. Нортон задержится еще на день в Риме, где в пятницу в рамках фестиваля у него запланирована творческая встреча со зрителями.

Всего в этом году в разных программах, включая специальные показы, представлены 33 художественных и документальных фильма. Среди них - последний фильм Мартина Скорсезе "Ирландец" (Irishman) с Робертом Де Ниро и Аль Пачино.

В день закрытия - 27 октября - в рамках специального события фестиваля состоится премьера нового фильма Андрея Кончаловского о Микеланджело "Грех". Режиссер выбрал именно Рим для первого публичного показа своей работы о жизни и творчестве гения эпохи Возрождения (1475-1564), который много жил, творил и умер в Вечном городе. Картина по большей части снималась в Италии, в том числе в мраморных карьерах, где Микеланджело брал материал для своих работ.

Единственного победителя киносмотра выбирают зрители путем интерактивного голосования.

Теги
СШАИталия
Реклама на ТАСС
Тильда Суинтон возглавит жюри Международного кинофестиваля в Марракеше
Киносмотр пройдет с 29 ноября по 7 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС