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Тильда Суинтон возглавит жюри Международного кинофестиваля в Марракеше

Киносмотр пройдет с 29 ноября по 7 декабря

РАБАТ, 18 октября. /ТАСС/. Всемирно известная британская актриса Тильда Суинтон возглавит жюри 18-го Международного кинофестиваля в Марракеше, который пройдет с 29 ноября по 7 декабря 2019 года. Об этом говорится в обнародованном в четверг коммюнике организаторов смотра.

Суинтон вместе с другими членами судейской комиссии предстоит выбрать обладателя "Золотой звезды" - главного приза фестиваля.

Актриса уже отреагировала на приглашение. "Для меня честь и удовольствие принять участие в этом необыкновенном кинофестивале в Марракеше в качестве председателя жюри, - написала она в своем сообщении оргкомитету. - Кино - это государство, не имеющее границ. Перспектива встретиться с моими друзьями со всего мира, раскрыть и отметить работы с разных континентов мира - это привелегия и радость, за которую я искренне признательна и которую я жду с огромным нетерпением".

Кинокарьера Суинтон началась в середине 1980-х. С тех пор она снялась примерно в 70 фильмах. Суинтон - лауреат премий "Оскар" и BAFTA за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Майкл Клейтон" (2007) режиссера Тони Гилроя.

Фестиваль в Марракеше, проходящий с 2001 года под патронажем короля Мухаммеда VI, за минувшие годы превратился в представительный международный киносмотр, собирающий большую когорту звезд актерского и режиссерского цеха. Среди экспертов он удостоился звания одного из самых престижных в странах Средиземноморья и стал большим событием в культурной жизни Марокко. Частыми гостями марокканского кинофестиваля становятся звезды Голливуда, европейского и российского экрана.

Как отмечают в оргкомитете, "фестиваль в Марракеше помогает продвигать положительный имидж Марокко как страны, где снимают кино и ценят качественные фильмы, а также распространяют идеалы открытости". По мнению специалистов и критиков, организаторы фестиваля в Марракеше прилагают большие усилия, чтобы он оказался в одному ряду с такими престижными кинофорумами, как венецианский, каннский или берлинский.

Теги
Марокко
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