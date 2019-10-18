Более 70 театральных постановок и концертов покажут в московских парках до конца ноября

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Свыше 70 представлений, среди которых концерты классической музыки, оперное пение, спектакли и шоу клоунов, пройдут для жителей и гостей столицы в 10 парках до конца ноября, сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Больше 70 различных мероприятий запланировано в московских парках на вторую половину осени. Горожан приглашают на концерты, спектакли и познавательно-игровые программы для детей", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

В частности, 18 октября в парке "Зарядье" гостям покажут музыкальную программу "Посвящение Эдит Пиаф", она начнется 20:00 мск в павильоне "Медиацентр". Там грузинская певица Тамта Цхвитава со своей группой исполнит песни из репертуара Пиаф, а также романсы Александра Вертинского и джазовые хиты. На мероприятия нужна предварительная регистрация. А 25 октября в 19:30 мск в Таганском парке можно будет бесплатно посмотреть спектакль по роману Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея".

В музее-заповеднике "Коломенское" в концертном зале "Театральная хоромина" дворца царя Алексея Михайловича 18 и 25 октября на фестивале "От старинного романса до жемчужин мировой музыки" прозвучат фрагменты произведений Н. А. Римского-Корсакова и М. П. Мусоргского. Их исполнят лауреаты международных конкурсов Валерия Бушуева (сопрано), Ирина Дубкова (меццо-сопрано), Дарья Ионкина (фортепиано), Павел и София Булаенко (фортепиано), Зауре Жарова (скрипка) и Валерия Поэта (фортепиано). Кроме того, в детском досуговом центре "Светлячок" на территории Измайловского парка по воскресеньям можно будет увидеть анимационные программы с участием клоунов. А 19 октября с 16:00 мск до 17:00 мск здесь покажут представление "Незнайка на дороге", на котором детям расскажут про основные правила дорожного движения.