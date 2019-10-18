"Мелодия" выпустила диск старинных романсов в исполнении Елены Образцовой

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" представила диск в исполнении народной артистки СССР, певицы Елены Образцовой - "Вечер старинного романса". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"Фирма "Мелодия" продолжает выпуск архивных записей выдающихся музыкантов. На этот раз издана трансляция концерта "Вечер старинного романса", который состоялся 28 марта 1982 года в Большом зале Московской консерватории", - отметил собеседник ТАСС, уточнив, что запись ранее не публиковалась.

В "Мелодии" напомнили, что впервые Образцова обратилась к жанру старинного русского романса уже на пике вокальной карьеры, выступив с оркестром русских народных инструментов. В 1982 году со своим постоянным ансамблевым партнером Важей Чачавой Елена Образцова представила многочисленным поклонникам камерную программу.

Елена Образцова (1939-2015) - всемирно известная российская певица (меццо-сопрано), народная артистка СССР. Дебютировала на сцене московского Большого театра в 1963 году в партии Марины Мнишек в опере Мусоргского "Борис Годунов" и была принята в труппу театра в мае 1964 года.

В дальнейшем на сцене Большого Образцова исполнила ведущие партии меццо-сопрано в классическом русском и зарубежном репертуаре, в операх композиторов XX века. Она создала галерею сценических образов, ставших живой классикой современной оперной сцены. Среди них Любаша ("Царская невеста"), Марфа ("Хованщина"), Графиня ("Пиковая дама"), Кончаковна ("Князь Игорь"), Элен Безухова ("Война и мир").

Концертный репертуар Образцовой представляют произведения более 100 композиторов XVIII-XX веков. Елена Образцова гастролировала в крупнейших театрах и концертных залах мира, среди которых Ла Скала, опера Сан-Франциско, Метрополитен-опера, Ковент-Гарден, Венская государственная опера.