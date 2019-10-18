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Кабмин внес в Госдуму законопроект о льготной аренде для книжных магазинов

Документ дает право учреждениям культуры предоставлять для этого в аренду часть своей площади
Описание
© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разрешающий организациям культуры предоставлять в аренду по льготной ставке часть своей площади для размещения там книжных магазинов. Документ опубликован в пятницу в думской электронной базе данных.

"Разрешить организациям культуры (за исключением организаций культуры, являющихся казенными учреждениями) заключать договоры аренды с установлением льготной ставки в отношении государственного или муниципального имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления, для осуществления арендатором розничной торговли книгами, газетами и журналами и проведения литературно-просветительских мероприятий, направленных на популяризацию чтения", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщал ранее глава Минкультуры Владимир Мединский, законопроект разрешит библиотекам, музеям предоставлять свои площади книжным магазинам для книготорговли и проведения сопутствующей культурной деятельности - встреч с писателями, читательских конференций, литературных гостиных. По его словам, сегодня книжные магазины признаны субъектами рынка, у них нет никаких льгот, "они конкурируют на рынке с алкомаркетами, сетевыми продуктовыми магазинами, магазинами по продаже нижнего белья и автосалонами". Министр назвал ситуацию в России с книгораспространением трагичной, указав на то, что сейчас в стране действует в 7 раз меньше книжных, чем в советские времена, - всего чуть больше одной тысячи.

Какая именно будет льготная основа, решат местные или федеральные власти, отмечал министр. Он считает, что в случае если речь пойдет о федеральном имуществе, "стоимость аренды должна начинаться с рубля, на аукционе от рубля в зависимости от того, насколько предприниматель, занимающийся книготорговлей, просветительской деятельностью, аренду потянет".

Как отмечается в сопроводительных материалах, приказом Минкультуры России будут утверждены требования к ассортименту книг, газет, журналов и литературно-просветительским мероприятиям, проводимым в книжных магазинах. "Упор будет сделан на книги о культуре, искусстве, истории, книги образовательного характера", - указано в пояснительной записке.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссия
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