Съемки фильма "Любовь и прочие активы" начались на площадке бизнес-форума в Краснодаре

КРАСНОДАР, 18 октября. /ТАСС/. Съемки фильма "Любовь и прочие активы" кинокомпании "Царь Pictures", главные роли в котором исполнят голливудские и российские актеры, начались в пятницу в Краснодаре на площадке бизнес-форума "Дело за малым".

Власти Краснодарского края в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение с ООО "Кинокомпания Царь Pictures" о съемках международного кинопроекта под рабочим названием "Любовь и прочие активы". Фильм будет снимать кубанская компания "Медведь фильм продакшн".

"Стартовали два съемочных дня на площадке бизнес-форума "Дело за малым". Также сегодня состоится кастинг на участие в игровых сценах, в нем смогут принять участие все желающие", - сказала ТАСС исполнительный продюсер компании "Медведь фильм продакшн" Юлианна Медведева.

По ее словам, съемки будут проходить на многих площадках Краснодарского края, будут задействованы бизнес-центры, предприятия агропромышленного комплекса и курортный потенциал. Полный список актеров, которые сыграют в фильме держится в секрете, но Медведева сообщила, что в актерский состав войдут Дмитрий Нагиев и Константин Хабенский.

Художественный фильм посвящен взаимоотношениям между людьми, а также развитию бизнеса в международном масштабе. Сюжет фильма будет строиться на истории американки, которая приехала в командировку в Краснодарский край, и кубанского предпринимателя, который ищет пути развития своей компании. Картина будет сниматься на площадках в России, Китае и США, главные роли исполнят голливудские и российские актеры, работу над фильмом планируют завершить во второй половине 2020 года. Релиз проекта состоится в начале 2021 года, а мировая премьера пройдет в Краснодаре.

В июне депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в первом чтении приняли законопроект о поддержке кинематографии. Отечественные кинопроизводители, снимающие фильмы на территории региона, получат компенсацию до 20% от фактически понесенных организациями на территории Краснодарского края затрат.

О форуме

Бизнес-форум "Дело за малым", участниками которого стали более 27 тыс. человек из 68 регионов России и пяти стран мира начался в Краснодаре в пятницу, он будет проходить в течение двух дней. По данным оргкомитета форума, спикерами мероприятия станут порядка 200 человек, это представители российского и мирового бизнеса, государственные деятели, общественники, среди них основатель розничной сети "Магнит", президент ФК "Краснодар" Сергей Галицкий, генеральный директор ООО "Музыкальный лейбл Black Star" Павел Курьянов, российский публицист Илья Варламов, уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Главной интригой бизнес события станет телемост с главой SpaceX американским миллиардером Илоном Маском, он пройдет 18 октября в 21:30 мск.