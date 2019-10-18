В Папуа - Новой Гвинее открылись выставки, организованные фондом Миклухо-Маклая

СИДНЕЙ, 18 октября. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. В Папуа - Новой Гвинее проходят выставки, организованные российским фондом сохранения этнокультурного наследия имени Миклухо-Маклая. Проект под названием "Россия и Папуа-Новая Гвинея. Единство в многообразии" стал очередным шагом в знакомстве жителей тихоокеанской страны с культурой и бытом России.

Как отметил глава фонда Николай Миклухо-Маклай в беседе с ТАСС, выставки в рамках проекта "невероятно тепло приняты жителями Папуа - Новой Гвинеи". "Стартовавший проект, действительно, получил огромное количество теплых отзывов. Даже само его название, включающее в себя девиз Папуа - Новой Гвинеи - "Единство в многообразии" подчеркивает: это не просто выставка о России, это большой проект, посвященный связям наших стран и их развитию, тому, чем мы занимаемся уже два года", - подчеркнул потомок и полный тезка легендарного исследователя.

Масштабный международный проект, в рамках которого пройдет цикл мероприятий в столице Папуа - Новой Гвинеи Порта-Морсби и городе Маданг, посвящен историческим связям России и тихоокеанской страны, а открывшиеся в его рамках выставки - это возможность познакомиться с историей и богатым наследием российского государства.

Особое место в экспозиции заняла коллекция кукол-манекенов, созданная специально для проекта "Россия и Папуа-Новая Гвинея. Единство в многообразии". Это уникальная подборка миниатюр, представляющих "традиционные крестьянские костюмы, изготовленные по образцам одежды жителей северо-западных губерний Российской империи рубежа XIX и XX веков". "Все аксессуары, декор и крой предметов коллекции воспроизводят аутентичные материалы, формы и технологии", - сообщили в фонде Миклухо-Маклая.

"Еще одним важным элементом проекта стали курсы русского языка, которые позволят студентам из Папуа - Новой Гвинеи изучать русский язык. Сейчас они проходят в обычном формате с профессиональным преподавателем русского языка, а с ноября - перейдут в формат дистанционного обучения", - пояснил Николай Миклухо-Маклай.

О Миклухо-Маклае

Николай Миклухо-Маклай (1846-1988 годы) - выдающийся русский путешественник, ученый, стоявший у истоков отечественной этнографии. Известен, в первую очередь, своими путешествиями на Новую Гвинею, где изучал папуасов и доказал, что они являются такими же представителями рода "homo sapiens", как и остальные люди, и не относятся к "низшей" или "переходной" расе. Помимо этого, более 15 лет ученый посвятил исследованию Юго-Восточной Азии и Океании, побывав в самых отдаленных уголках этой части света. Многие его материалы до сих пор необычайно актуальны и являются порой чуть ли не единственными источниками по этнографии малоизученных народов.

Экспедиции в Океанию, сделавшие русского ученого всемирно известным антропологом, начались 8 ноября 1870 года с плавания на корвете "Витязь" и продолжались до 1887 года. Больше всего исследователь прославился антропологическими изысканиями на Новой Гвинее, где именем первого европейца, ступившего на эту землю, назвали побережье залива Астролябии. Потомок российского этнографа сегодня возглавляет фонд сохранения этнокультурного наследия имени Миклухо-Маклая, который уже два года занимается, в числе прочего, развитием отношений России и Папуа - Новой Гвинеи.