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Мультфильм "Тайна третьей планеты" бесплатно покажут в кинотеатрах Москвы

Показы пройдут 19 и 20 октября

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Восстановленную цифровую версию "Тайны третьей планеты" бесплатно покажут в кинотеатрах Москино. Показы приурочены к 85-летию со дня рождения писателя-фантаста Кира Булычева, сообщили в пресс-службе студии "Союзмультфильм".

"Киностудия "Союзмультфильм" частично отреставрировала картину: кинопленку оцифровали в сверхвысоком разрешении 4К, очистили картинку от следов пыли на пленке, провели стабилизацию изображения, шумоподавление и цветокоррекцию <...> Бесплатные показы восстановленной цифровой версии пройдут 19 и 20 октября в кинотеатрах "Спутник", "Тула", "Сатурн", "Искра" и "Полет". В кинотеатре "Факел" состоится особый показ - с пленки 35 мм из Синематеки Москино", - говорится в сообщении.

Консультантом на проекте выступила художник-постановщик ленты Наталья Орлова. "Не одно поколение выросло на этом фильме. Его до сих пор смотрят и взрослые, и дети - даже совсем маленькие. А для нас, создателей мультфильма, самая большая благодарность, что зрители помнят, любят и выражают свои положительные эмоции. Приходите, смотрите в кинотеатре, это совсем другое впечатление", - цитирует Орлову пресс-служба.

По сюжету главная героиня Алиса вместе со своим отцом, профессором Селезневым, а также капитаном Зеленым и колоритным археологом Громозекой путешествуют по космосу, спасают роботов с планеты Шелезяка, борются с космическими пиратами Весельчаком У и Глотом, переживают множество опасных приключений.

Мультфильм "Тайна третьей планеты" (1981) режиссера Романа Качанова снят по мотивам фантастической повести Кира Булычева "Путешествие Алисы" в технике традиционной рисованной мультипликации. Музыку написал известный композитор Александр Зацепин. Считается, что образ Алисы Наталья Орлова срисовала с дочки Екатерины, а прообразом капитана Зеленого стал ее муж, режиссер Тенгиз Симонов.

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